El iPhone 16 Plus no brilla por exceso, sino por acierto: lo necesario en todo a un precio más asequible

Creo que no todos los usuarios de iPhone buscan el modelo más caro. Muchos prefieren un dispositivo equilibrado que ofrezca lo mejor de Apple pero sin entrar en el terreno de la exclusividad que tanto se nota en el precio. Probablemente, el móvil del que hablaremos hoy nació con esa premisa, con la de ser un móvil grande, con una cámara versátil, batería de larga duración y potencia de sobra, pero con un precio más comedido que los modelos Pro, como el iPhone 16 Pro Max.

Me refiero al iPhone 16 Plus, un modelo que cumple con creces en todo lo que importa, y que además lo hace con la fluidez y la elegancia que definen a iOS. Hoy te hablaré de la versión de 256 GB que, aunque según la web oficial tiene un precio recomendado de 1.239 euros, podemos comprar rebajado en Amazon.

El iPhone 16 Plus no necesita exagerar para destacar

El diseño del iPhone 16 Plus es el clásico de Apple, con unos bordes redondeados, una trasera de cristal mate con un acabado limpio, un módulo de cámaras discreto pero reconocible… Sabemos que gran parte de la esencia del iPhone está en su diseño, de ahí que no vaya a cambiar. Lo que sí mejora con respecto a versiones anteriores es su pantalla Super Retina XDR, un panel OLED de 6,7 pulgadas que ofrece una excelente nitidez y nivel de detalle. Es verdad que la tasa de refresco de 60 Hz se puede quedar algo corta con respecto a la de otros dispositivos, pero no es algo que afecte a su buena fluidez general.

Cambiando de tercio, el procesador A18 marca una diferencia clara con respecto a generaciones anteriores. Es un salto en potencia que te permitirá mover cualquier app, juego o proceso de edición sin problema. Pero, además, mejora la eficiencia energética e incorpora Apple Intelligence, el nuevo conjunto de funciones basadas en inteligencia artificial. Es una tecnología que tiene sentido en el día a día porque resumirá tus mensajes, reescribirá correos, corregirá tus fotos, generará imágenes para presentaciones… Y todo de forma local, rápida y privada.

El iPhone siempre ha hecho muy buenas fotos y las va a seguir haciendo. En el caso del iPhone 16 Plus lo hará a través de una cámara principal de 48 megapíxeles y de un ultra gran angular de 12 megapíxeles que cumplen de sobra. Sigue gestionando muy bien el rango dinámico, ofreciendo un excelente nivel de detalle y colores naturales. También permite grabar vídeo en 4K y conseguir esos retratos con un desenfoque realista que siempre queda bien. Quizá sea una cámara algo más sencilla, pero no por eso menos eficaz.

Si hablamos de autonomía, hablamos de uno de los puntos más fuertes del iPhone 16 Plus. El tamaño algo más grande de este móvil le ha permitido a Apple incluir una batería más grande, concretamente de 4674 mAh. En cifras reales son unas 27 horas de vídeos y, a menos que no sueltes el móvil, se podrán traducir en 2 días de autonomía, que no está nada mal. Es uno de los iPhone con más batería, y eso se nota y se agradece.

En términos de conectividad, el iPhone 16 Plus tiene todo lo que se le puede pedir: USB-C, Wi-Fi 6E, bluetooth 5.3… Además, como te decía, al ser esta la versión de 256 GB tendrás espacio suficiente para guardar todas las fotos que hagas con él sin miedo a quedarte sin espacio. Y no olvides que viene con el nuevo botón de acción, totalmente personalizable para que puedas acceder a las funciones que más utilices con facilidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.