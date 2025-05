Ya no necesitas llaves para entrar a casa: esta cerradura inteligente es la solución y ahora sale más barata

¿Alguna vez te has dejado las llaves dentro de casa? A mí también me ha pasado, y no es nada agradable, especialmente si no tienes a nadie cerca con una copia y terminas llamando al cerrajero. Por suerte, hoy en día hay una solución muy práctica para evitar este tipo de situaciones: las cerraduras inteligentes. Con ellas, tu móvil se convierte en la llave de tu casa. Y de todas las opciones que hay, nuestra gran recomendación es esta Nuki Smart Lock Pro (4.ª generación) con oferta flash.

Esta popular cerradura inteligente de la marca Nuki tiene un precio de venta habitual de unos 289 euros que ahora puedes dejar en el olvido, ya que está disponible con una oferta flash por unos 219 euros en Amazon. Es decir, si te das prisa, puedes ahorrar 70 euros con su compra y ya no necesitarás estar pendiente de llevar siempre una llave encima.

Compra la cerradura inteligente Nuki Smart Lock Pro (4.ª generación) en oferta

Nuki Smart Lock Pro (4.ª generación) Nuki

La Nuki Smart Lock de 4ª generación es una cerradura electrónica inteligente con la que ya no necesitarás tener las llaves a mano para entrar a casa, pues tu smartphone hace esa función. Aunque a priori pueda sorprender, se trata de una solución moderna no solo ofrece comodidad, sino también un alto nivel de personalización en el acceso.

No necesitas hacer copias de ninguna llave. Desde la propia app Nuki Smart Lock es posible asignar hasta 200 permisos individuales, ya sea para familiares, compañeros de piso o amigos. Además, tenemos la opción de programar accesos en horarios y días específicos, lo cual resulta ideal para esas personas que realizan tareas del hogar o cuidan a los niños.

Por otro lado, dispone de una función Auto Unlock que desbloquea la puerta automáticamente al detectar un móvil autorizado a una distancia cercana, sin necesidad de sacarlo del bolsillo. Mientras que el modo Lock’n’Go bloquea la puerta de forma segura cuando sales.

Por otro lado, gracias a una tecnología Thread podemos controlarla a distancia. Eso sí, para ello es necesario contar con el Nuki Bridge, un dispositivo que conecta la cerradura con la red Wi-Fi del hogar. Y por si todo esto no fuese suficiente, es compatible con asistentes de voz como Alexa, Google Home y Apple HomeKit. Su instalación es rápida y sencilla, ya que basta con colocarla en el interior de la puerta, sobre la ya cerradura existente, y queda completamente oculta desde el exterior.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.