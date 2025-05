Pantalla de lujo, cámara de autor, potencia brutal: así es el Xiaomi plegable que rompe esquemas

Durante algún tiempo, los móviles plegables fueron una especie de experimento para quienes buscaban estar a la última. Unos móviles caros, delicados y llamativos. Pero ahora las cosas han cambiado, y puedes tener un móvil plegable, resistente y mucho más barato que antes. Un móvil que cabe en cualquier bolsillo y que se comporta como un verdadero buque insignia. Esto es algo que puedo afirmar con rotundidad porque es el móvil que yo utilizo, y si en su día me decanté por él no fue casualidad.

El Xiaomi MIX Flip es el móvil que recomendaría a cualquier persona que quisiese probar un móvil plegable. Es cómodo de utilizar, hace unas fotos increíbles, tiene un rendimiento de otro nivel... Además, hoy está de oferta. Así que frente a los 1.299 euros de su precio oficial, precio que mantiene en la tienda de Xiaomi, nosotros lo podemos comprar por 651,99 euros. Este precio es una auténtica locura porque supone 674 euros de ahorro o, lo que es lo mismo, un 50% de descuento en tu nuevo smartphone, un porcentaje prácticamente imposible de encontrar en este sector.

Lo puedes doblar por la mitad, pero no por eso te da la mitad de lo que esperas

Como usuaria de este móvil desde hace meses, no puedo negar que es un móvil que acapara miradas por su diseño, pero para mí lo más importante en este sentido es lo cómodo que resulta, tanto de utilizar como de guardar. Al plegarlo, se ve como un cuadrado sólido y bien construido, robusto y resistente. De hecho, uno de sus puntos fuertes es su pantalla exterior, una AMOLED de 4,1 pulgadas que sirve para mucho más que consultar notificaciones. Desde ella puedes responder mensajes, hacer fotos, controlar la música, responder llamadas... Todo esto, sin abrirlo.

Y, cuando lo abras, te encontrarás con una excelente pantalla interior de 6,86". Te puedo asegurar que se ve increíble gracias a su buena resolución y a su tasa de refresco de 120 Hz. Además, al segundo día ni siquiera verás el pligue de la pantalla, que no afecta en nada a su uso. Ambas pantallas están protegidas por Xiaomi Shield Glass, así que no es necesario colocarles un protector de pantalla. Tampoco te digo que dejes caer tu móvil sin más, pero te puedo asegurar que estás pantallas son resistentes a los golpes, porque el móvil ya se me ha caído unas cuantas veces, tanto abierto como cerrado.

El rendimiento del Xiaomi MIX Flip es el que podemos esperar de un gama alta, ya que no decepciona en ningún aspecto, más bien todo lo contrario. Funciona con un Snapdragon 8 Gen 3, uno de los procesadores más potentes del mercado, y viene además con una única configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Con él podrás hacer de todo, desde practicar con funciones de inteligencia artificial hasta jugar a lo que quieras o gestionar la multitarea sin problema. Además, todo está optimizado para su formato plegable.

Pocos móviles pueden decir que su módulo de cámaras está firmado por Leica, y menos aun en un formato Flip. Pero así es en este Xiaomi, que hace unos retratos impresionantes. En la trasera tiene dos cámaras, una principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, y un telefoto, también de 50 megapíxeles. También tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles. Con estas cámaras conseguir el color, contraste y tratamiento clásico de Leica, ya que además podemos elegir entre los perfiles Authentic y Vibrant, en función del resultado que esperes. Incluso puedes hacer selfies con la cámara principal, algo que mejorará mucho la calidad de tus autoretratos.

Es verdad que dado el tamaño de este tipo de móviles, su batería suele ser algo más pequeña. Aun así, este Xiaomi MIX Flip monta una interesante batería de 4.780 mAh de capacidad, más que suficiente para proporcionar 1 día y medio de batería si hacen un uso normal del móvil. Y a esto podemos sumar una carga rápida de 67 W que ofrece una carga completa en menos de una hora. Poco más te puedo decir, si yo estoy encantada con este móvil. De hecho, ahora que lo he visto a este precio se lo voy a recomendar a un par de amigos que ya me preguntaron por él alguna vez.