Tan barata que cuesta creerlo: esta televisión 4K de Xiaomi con pantalla QLED sale por menos de 260 euros

La televisión es una de esas compras que siempre hace ilusión en casa. De hecho, suele ser de lo primero que se elige al estrenar un nuevo hogar. Y si estás justo en ese momento en el que te acabas de convertir en propietario o simplemente quieres renovar ese viejo modelo que tienes por uno más actual, una opción que te recomiendo con los ojos cerrados es esta Xiaomi TV A Pro de 43 pulgadas, una de las más vendidas en estos momentos. Y no es para menos, sobre todo con el descuento que tiene.

Hace unos meses aterrizó en el mercado esta smart TV de Xiaomi por un precio recomendado de 299 euros, pero ahora puedes aprovechar su actual descuento de 43 euros para añadirla a tu cesta de la compra por unos 256 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt. De todas formas, en PcComponentes y en la tienda oficial de la marca también la tienes rebajada, pero por unos 259 euros.

Compra la televisión Xiaomi TV A Pro 2025 de 43" por menos de 260 euros

La Xiaomi A Pro 2025 es una smart TV de gama media con menos de un año que sorprende en prácticamente todos sus apartados. Para empezar, nada más sacarla de su caja nos intenta conquistarnos con un diseño delgado y moderno que la hace encajar en cualquier tipo de salón, dormitorio o segunda residencia.

Pero, sin lugar a dudas, lo mejor es que cuenta con una pantalla QLED de 43 pulgadas que se caracteriza por brindarnos una imagen vibrante y colores vivos. A esto debemos sumarle una resolución UHD 4K (3.840 x 2.160 píxeles), una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con diferentes formatos de alto rango dinámicos como Dolby Vision, HDR10 y HLG, algo que contribuye a mejorar tanto la calidad como el contraste.

En el apartado de sonido, este televisor de Xiaomi integra dos altavoces estéreoque alcanzan una potencia total de 20 W, a lo que se le suman unas tecnologías de audio envolvente Dolby Audio y DTS:X, que se encarga de mejorar más la experiencia a la hora de ver series o películas. ¿Qué no te parece suficiente? Pues no es nada que no puedas solucionar, tan solo necesitas apostar por una barra de sonido que esté a la altura de lo que buscas y esta Samsung HW-C400/ZF es una buena opción que se va de presupuesto.

A nivel de software, esta televisión funciona con el sistema operativo Google TV, el cual destaca por su interfaz intuitiva y fluida navegación, además de que nos permite acceder a las principales plataformas de streaming y disfrutar de un control por voz a través de Google Assistant. Para esto último, tan solo tendrás que pulsar el botón dedicado para ello en su mando a distancia Bluetooth de 360 grados.

Pasando a dar las últimas pinceladas, cabe mencionar que esta smart TV viene equipada con Chromecast para compartir contenido en la pantalla desde nuestro móviles, tablets u ordenador de la manera más sencilla posible. Y en cuanto a conectividad, no se queda atrás al venir con Wi-Fi, Bluetooth 5.0, un puerto Ethernet LAN, dos USB-A, tres HDMI 2.0 y una salida de audio óptica digital, cubriendo así todas las necesidades para conectar diversos dispositivos externos.

