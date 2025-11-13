Nuevo hito en el desarrollo de los robotaxis: los vehículos autónomos comenzaran a circular por este tipo de vías

Las películas futuristas siempre plasmaron la innovación de los vehículos con cielos llenos de coches voladores con los que moverse a gran velocidad. Pese a alguna predicción como la de 'Regreso al Futuro', que para 2015 ya auguraba este tipo de transportes en nuestro día a día, por el momento nos tocará esperar. Eso sí, en la actualidad hay otra serie de alternativas modernas y con tintes muy innovadores que nada tienen que envidiarle estas realidades utópicas.

Tras varios años de avances, Waymo, la startup de robotaxis respaldada por Alphabet ha logrado un nuevo hito en su desarrollo de vehículos conducidos de forma autónoma. La compañía, se convertirá en la primera en ofrecer viajes sin conductor por las autopistas estadounidenses, ampliando su cobertura de viaje más allá de las calles de las ciudades. Han anunciado que estas rutas serán por el Área de la Bahía de San Francisco, Phoenix y Los Ángeles cuando sean considerablemente más rápidas que las rutas alternativas. Este servicio sólo estará disponible para la gente que registre a través de su aplicación y esten denominado como "probadores de confianza".

"La expansión de nuestro territorio de servicio en el Área de la Bahía y la introducción de autopistas se basa en el rendimiento en el mundo real y en millones de millas recorridas en autopistas, manejando hábilmente la dinámica de las carreteras con nuestros empleados y clientes en Phoenix, San Francisco y Los Ángeles", anunció la compañía a través de su blog. Esta iniciativa surge a la vez que Tesla amplía su servicio de robotaxis con monitores de seguridad y conductores, y Zoox (respaldada por Amazon) ofrece viajes gratuitos en robotaxi en el Strip de Las Vegas y sus alrededores.

El propietario de Tesla, Elon Musk, declaró en la conferencia telefónica sobre resultados de la empresa del 22 de octubre que la compañía comenzaría a implementar sus vehículos autónomos "antes de que finalice el año" en entre ocho y diez áreas metropolitanas de todo el país. Los robotaxis de la compañía debutaron en Austin el 22 de junio. El magnate también afirmó que su empresa aumentaría la producción de automóviles "tan rápido como sea razonablemente posible", incluyendo la del Cybercab, un robotaxi totalmente eléctrico. Este vehículo está diseñado para la conducción totalmente autónoma y carece de volante y pedales. Su producción comenzará el próximo año.

Waymo, una empresa pionera en el campo de la conducción autónoma

Waymo es la única empresa que opera un servicio de robotaxis de pago en Estados Unidos, con una flota de más de 1500 vehículos sin conductores de seguridad ni monitores a bordo. Comenzó a ofrecer viajes de pago en Phoenix y Arizona, en 2020, aproximadamente 11 años después de que la empresa, antes conocida como el proyecto de coches autónomos de Google, comenzara a trabajar en el desarrollo y las pruebas de tecnología autónoma. Waymo ha crecido lenta pero constantemente a lo largo de los años, y la empresa, al igual que sus rivales, se ha enfrentado a investigaciones federales por comportamientos y movimientos erráticos e inesperados por parte de sus vehículos.

Conducir en autopista es relativamente menos complicado que sortear las numerosas variables que uno se puede encontrar en un trayecto por vía urbana, pero introduce otros factores que los vehículos deben sortear a velocidades mucho mayores, incluyendo la incorporación de otros vehículos a la autopista y las salidas de estas. Si bien operar vehículos autónomos es más complejo en una ciudad con peatones, intersecciones frecuentes y situaciones impredecibles, cualquier error o fallo a alta velocidad en una autopista podría acabar teniendo consecuencias fatales.

La empresa afirmó haber desarrollado nuevos protocolos para autopistas en colaboración con las patrullas de carreteras y los organismos de seguridad locales. Aunque Tesla lleva tiempo ofreciendo funciones de asistencia al conductor en autopistas, esta medida convertirá a Waymo en la primera empresa en ofrecer viajes sin conductor en autopista.