Los nuevos Surface de Microsoft son más caros y pierden una de sus funciones más características

Microsoft sigue mejorando su catálogo de dispositivos convertibles 2 en 1, que son tablet y portátil, denominados "Surface" con dos nuevos modelos dentro de la series "Pro" y "Laptop", los cuales llegan cargados de IA, ya que son Copilot+ PC, incrementan su precio respecto a sus antecesores y, por desgracia, pierden una de las funciones más características de la familia Surface.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de los nuevos Surface Pro de 12 pulgadas y Surface Laptop de 13 pulgadas.

Nuevo Microsoft Surface Pro de 12 pulgadas, toda la información

El modelo más avanzado de los dos que ha presentado Microsoft es el nuevo Surface Pro de 12 pulgadas, un dispositivo que es más compacto y ligero que sus antecesores, ya que tiene un grosor de 7,8 milímetros, frente a los 9,3 milímetros del Surface Pro 11 de 13 pulgadas, y pesa tan solo 686 gramos, frente a los 895 gramos de este.

Esto es gracias a que cuenta con un chasis completamente cerrado que no necesita dejar espacio para el flujo de aire, ya que no tiene ventilador ni rejillas de ventilación, sino que se enfría de forma pasiva gracias a su procesador Qualcom Snapdragon X Plus.

Este nuevo chasis dispone de un sistema de carga magnético para el Surface Slim Pen en su parte posterior, lo que significa que este modelo ya no necesita su teclado Surface Pro para almacenar y cargar el lápiz. Asimismo, este nuevo teclado para el Surface Pro de 12 pulgadas cuenta con un reposamanos en tonos mate, con una luz de fondo, con una nueva bisagra que permite que el teclado se gire 360 grados y se acople en la parte posterior de la tableta, a la cual se conecta a la tablet mediante pogopins. Este teclado de la nueva Surface Pro de 12 pulgadas tiene un precio de 149 dólares.

El Surface Slim Pen se conecta a la parte posterior del nuevo Surface Pro de 12 pulgadas para cargarlo Microsoft

El elemento central del nuevo Surface Pro es una pantalla táctil de 12 pulgadas con una tasa de refresco de 90 hercios, pero sin lugar a dudas lo más llamativo de este nuevo modelo es que pierde el puerto de carga magnético 'Surface Connect' que ha estado presente en todos los dispositivos de la gama Surface desde sus inicios y lo sustituye por un puerto de carga USB Tipo C.

Asimismo, la nueva Surface Pro de 12 pulgadas dispone de un segundo puerto USB-C, igual que la variante superior, y del sistema de autenticación biométrica Windows Hello que te permitirá desbloquear la tablet con seguridad usando tu cara.

Nuevo Microsoft Surface Laptop de 13 pulgadas: características y especificaciones

Por su parte, el nuevo Surface Laptop de 13 pulgadas es una versión renovada del Surface Laptop Go 3, ya que, comparado con este, tiene una pantalla más grande con resolución 1080p, un chasis fabricado totalmente en aluminio y un teclado retroiluminado.

A nivel de diseño, este nuevo Surface Laptop apuesta por un chasis más redondeado, el cual nos recuerda al de un Macbook Air, y por una distribución de puertos modificada, ya que en su lateral izquierdo encontramos un puerto USB-A y un jack de auriculares de 3,5 milímetros y en su lado derecho dos puertos USB Tipo C.

El nuevo Surface Laptop de 13 pulgadas en sus tres colores disponibles Microsoft

En este sentido, debes saber que, igual que en el caso del Surface Pro de 12 pulgadas, este nuevo Surface Laptop también prescinde el clásico puerto de carga magnético 'Surface Connect'.

En cuanto al resto de prestaciones del nuevo Surface Laptop debemos destacar que está equipado con una pantalla táctil de 13 pulgadas a 60 hercios, con un teclado que monta un trackpad que no es háptico y con el sistema de desbloqueo Windows Hello, el cual funciona con el lector de huellas integrado en el botón de encendido.

Nuevos Surface Pro de 12 pulgadas y Surface Laptop de 13 pulgadas: disponibilidad y precios

Los nuevos Surface Pro de 12 pulgadas y Surface Laptop de 13 pulgadas ya se pueden reservar a través de la tienda online de Microsoft en EE. UU por unos precios que parten desde los 799 dólares y desde los 899 dólares respectivamente y comenzarán a llegar a sus nuevos dueños a partir del próximo 20 de mayo.