Olvídate de ‘Stranger Things’: esta serie es mucho mejor y también tienes su primera temporada completa en streaming

Recientemente se ha estrenado la última y esperada temporada de Stranger Things, que pondrá fin a una de las series más vistas de Netflix. Sin embargo, si no eres fan de la ciencia ficción, te traigo una recomendación que te va a encantar. Esta serie médica recuerda a The Pitt o Respira, pero está disponible en Movistar Plus+.

Aprovechando el Black Friday 2025, la plataforma ha lanzado una oferta irresistible: por solo un euro el primer mes podrás disfrutar de todo su catálogo de series, películas, documentales, estrenos exclusivos y el mejor deporte.

No es otra serie de médicos

Aunque sí es una serie de médicos, Mentes brillantes no se parece a las demás que han llegado en los últimos meses. Sigue al Dr. Oliver Wolf, un neurólogo brillante pero poco convencional que sufre prosopagnosia y no puede reconocer rostros. Tras ser despedido, llega al Bronx General Hospital, donde lidera a un grupo de jóvenes médicos mientras resuelven complejos casos neurológicos.

Mezcla ciencia, ética y emoción: los casos no son solo “¿qué tiene este paciente?”, sino “¿cómo afecta a su identidad, su mente, su vida?”. Eso aporta una profundidad muy interesante. Además, su protagonista es especialmente atractivo: el Dr. Wolf no es perfecto, y su prosopagnosia añade una dimensión humana que lo convierte en un personaje con luces y sombras.

Su primera temporada ya está disponible en Movistar Plus+ y la segunda se está emitiendo actualmente. Si te gustan este tipo de historias, Mentes brillantes se convertirá en una de tus favoritas sin duda. Además, la plataforma también ofrece títulos como Yakarta o la película Sirat, elegida para representar a España en los Oscars en la categoría de Mejor Película Internacional.

Estar suscrito a Movistar Plus+ merece la pena porque ofrece un catálogo amplísimo y con grandes estrenos por venir, como El silencio de Eduardo Casanova, además del mejor deporte, incluyendo el Barça–Atlético de Madrid del 2 de diciembre.