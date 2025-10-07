Prime Video elimina el viernes una de las sitcoms más infravaloradas de los últimos años

Sabemos que destacar en el mundo de las comedias de situación, aquellas series en las que los protagonistas viven situaciones muy del día a día, aunque siempre exageradas, no es sencillo, pero si nos ponemos a pensar siempre nos salen unos cuantos ejemplos, siendo todas ellas altamente recomendables.

Modern Family, The Office y su reciente spin-offThe Paper, Malcolm, Frasier, Aquellos maravillosos 70, Seinfeld, Dos chicas sin blanca, Parks & Recreation... Multitud de exponentes de un género que es ideal por la duración de sus capítulos, unos 20 minutos, y la ligereza de sus temas para sesiones cortas de aquellas de desconectar y simplemente echarnos unas risas, pero siempre hay una que se nos olvida.

Adiós, mamá

Y, en lo tocante, desconozco el porqué, porque Mom, creada por Chuck Lorre, el mismo autor de Dos hombres y medio o The Big Bang Theory y sus series derivadas, tiene todos los ingredientes para entretenernos, pues esa es su única pretensión, pese a, de vez en cuando, tocar palos un tanto más serios.

Sea como fuere, esta ficción que actualmente podemos disfrutar en Prime Video al completo, o lo que es lo mismo, sus 8 temporadas, está muy próxima a desaparecer del servicio bajo demanda de Amazon, ya que el próximo viernes 10 de octubre será el último día para hacerlo.

No es fácil ser madre, o abuela

Mom nos presenta la historia de Christy Plunkett, una madre soltera que lucha por mantener su vida en orden mientras lidia con su pasado de adicciones y una relación complicada con su madre, Bonnie, también en recuperación. Con un humor ágil y personajes entrañables, la serie combina risas con momentos emotivos, abordando temas como la sobriedad, la familia y la superación personal.

Las actuaciones de Anna Faris y Allison Janney, esta última ganadora de dos premios Emmy por su papel, son el corazón de la serie, acompañadas por un reparto en el que destacan nombres como los de Jaime Presley o William Fichtner que da vida a un grupo de apoyo lleno de carisma y química.