Por qué algunos iPhone 17 Pro naranjas se están volviendo rosas (y cómo evitarlo)

La semana pasada, en redes sociales como Reddit o TikTok, empezaron a aparecer usuarios que mostraban cómo su iPhone 17 Pro de color Naranja cósmico se estaba volviendo rosa, sobre todo en la zona del plateau, como llama Apple al nuevo módulo de cámaras. Pese a que se han detectado varios casos, no parece un problema generalizado en estos nuevos modelos.

Tras el revuelo generado por los vídeos publicados en TikTok y los posts compartidos en Reddit, el medio especializado en Apple 9to5Mac ha investigado y dado con la posible causa que habría provocado que algunos iPhone 17 Pro de color naranja se hayan vuelto rosados o con un tono oro rosa. También explican cómo prevenirlo.

Algunos productos de limpieza no son la mejor solución para mantener los iPhone limpios

Según lo que se ha podido ver en publicaciones de TikTok y Reddit, todo apunta a que esta decoloración se debe al contacto con productos de limpieza que contienen peróxido. El chasis del iPhone 17 Pro está fabricado en aluminio anodizado, un material que depende de una fina capa de óxido para mantener su color y protegerlo de la corrosión.

El peróxido de hidrógeno es un potente agente oxidante que puede dañar esa capa protectora, sobre todo si el contacto se repite o se prolonga. Esto provoca marcas superficiales, pérdida de brillo o zonas descoloridas, ya que el metal empieza a reaccionar. De ahí que las zonas más afectadas sean el marco de aluminio y el módulo de cámara, y no el panel trasero de cristal.

Así que, si no quieres que tu iPhone 17 Pro cambie de color, lo mejor es seguir las recomendaciones de Apple y evitar productos agresivos. En su web de soporte, la compañía advierte claramente: «No uses productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno. Tras desinfectar, limpia con un paño suave y ligeramente húmedo».

En definitiva, parece que la causa no está en un fallo de fabricación, sino en el uso de ciertos limpiadores que pueden afectar al acabado del dispositivo. El iPhone 17 Pro sigue siendo un producto excepcional, pero conviene recordar que su cuidado también forma parte de la experiencia. A veces, menos limpieza es más protección.