Un español se compra el nuevo iPhone 17 Pro en Tailandia y desvela la diferencia de precio

Apple, como cada septiembre, paralizó de nuevo todo el mundo de la tecnología para desvelas sus nuevos productos. Tim Cook ha decidido dar un golpe de timón, y el resultado es la gama de iPhone más interesante y revolucionaria de los últimos años. Los nuevos dispositivos son el iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, además del sorprendente iPhone Air, un móvil ultradelgado que es la principal sorpresa.

Esta nueva gama tiene bastantes novedades respecto a iPhone 16, aunque el gran punto en contra es su elevado precio. En India deberás trabajar 160 días para poder comprarlo, mientras que en Luxemburgo solo tres. En España son 9 días los que deberá trabajar una persona para obtenerlo, según un estudio. Sin embargo, hay españoles que salen al exterior a comprar el dispositivo. Tradicionalmente siempre se hablaba de Estados Unidos como un país más barato para ello, pero el usuario de TikTok conocido como 'El Churches' ha viajado hasta Tailandia para adquirirlo. En un vídeo muestra su experiencia y la diferencia de precio respecto a España.

Así es comprar un iPhone 17 en Tailandia

El vídeo comienza con este español en la calle, aproximándose a la tienda de Apple: "Acompáñame a recoger mi nuevo iPhone 17 en la tienda de Apple de Bangkok". Alucina con la tienda antes de ni siquiera entrar: "Mirad el nivel de la tienda, es súper bonita, una de las más bonitas de Apple en el mundo". Como curiosidad, explica que salió en el tráiler de este nuevo iPhone. Al llegar, la tienda está completamente llena: "Menos mal que lo tengo reservado porque hay un montón de gente".

Tras ello, ya lo muestra. Concretamente su edición es un iPhone 17 Pro de 512 gb en color naranja. Lanza un mensaje a los críticos: "Color Huawei. Yo sé que hay mucha gente hater de iPhone que prefiere un Google Pixel o un Samsung, pero llevo diez años con el iPhone, lo tengo todo prácticamente aquí y la cámara me gusta más". El motivo de que haya escogido este momento es que su anterior móvil, un iPhone 14 Pro, está completamente destrozado.

¿Cuánto vale un iPhone 17 en Tailandia?

Al llegar a su casa lo abre y avisa: "Lo he comprado en Bangkok, en Tailandia, porque me ha salido más barato". Revela el precio: "Esta es la versión de 512 gb y me ha salido por 51.900 bahts". En la imagen, también muestra cuanto sería en euros: "1.385, 57 euros". Señala la diferencia: "Me ha costado como unos 150 o 200 euros más barato que en España". Los datos son reales porque el precio de ese dispositivo concreto en España es de 1.569 euros.

Resalta el color: "¡Qué guapo! La verdad se ve bonito, a mis amigos no les gusta en naranja, pero a mí me encanta". Añade que viene con un cable: "Viene como de malla, no es el típico cable", añade justo antes de abrirlo del todo y encenderlo. Sigue con dudas hasta el final: "Vamos a comprobar que funcione y que no me hayan timado". Funciona correctamente y el vídeo acaba para poder empezar a configurarlo de forma personalizada.

La gran novedad estrella del iPhone 17 Pro

Apple ha dotado a sus dos nuevos modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max de una serie de novedades de hardware de alto calibre acompañadas por interesantes cambios de diseño tanto a nivel de apariencia como dentro de su propia estructura interna. Los dos modelos iPhone 17 Pro incorporan un nuevo sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor que se encarga de disipar el calor con mucha más eficiencia y, además, una gran novedad estrella de la que casi nadie está hablando, la tecnología Ceramic Shield 2.