Sale a la luz el nombre de las nuevas fundas que Apple lanzará para los iPhone 17

Apple eliminó y sustituyó las fundas de piel hace unos dos años, pero FineWoven, el material de trenzado fino que eligió, no dio los resultados que la compañía esperaba. Por ello, la mayoría de accesorios fueron retirados. Tras un año con las fundas de silicona como única opción, la compañía planea lanzar un nuevo material: TechWoven.

Recientemente se han filtrado imágenes de este nuevo material, similar al de la malla del HomePod mini, aunque hasta ahora no se conocía su nombre. Gracias al filtrador Majin Bu, hemos sabido cómo se llamará y también hemos visto las cajas de las nuevas fundas para los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, que recordarán a las de las fundas de piel.

TechWoven: ¿El nuevo material de las fundas de Apple?

Apple retiró las fundas de piel para ser más respetuosa con el medioambiente y avanzar poco a poco en su objetivo de ser neutra en carbono en 2030. Sin embargo, la alternativa no gustó ni ofreció los resultados que Apple esperaba. Ahora, parece que la compañía habría encontrado una nueva opción.

Según las imágenes filtradas, este nuevo material parece rugoso al tacto, aunque probablemente sea suave para garantizar una buena experiencia. También ofrecería mayor resistencia al desgaste que el FineWoven, un mejor agarre para reducir caídas y mantendría el enfoque eco-friendly, posiblemente con fibras recicladas, como la malla de los HomePod.

Fundas techWoven Majin Bu

Además de ser más resistentes, Majin Bu asegura que sería posible añadir una correa a las fundas para mejorar el agarre. Recientes rumores señalan que esta novedad tendría como objetivo que los usuarios sintieran que están usando una cámara profesional al hacer fotografías con el iPhone. En las réplicas de las cajas también se observa compatibilidad con una Crossbody Strap para llevar el iPhone colgado del cuello.

Aunque el nombre de este material deba tomarse con cautela, lo cierto es que hace dos años sucedió lo mismo con FineWoven: en un principio pareció extraño, pero finalmente se confirmó. Majin Bu tiene un historial bastante fiable, aunque no infalible. La buena noticia es que queda muy poco para salir de dudas, ya que la serie iPhone 17 podría presentarse el próximo 9 de septiembre.