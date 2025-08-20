Tras el fracaso del FineWoven, Apple habría encontrado otra alternativa a las fundas de piel para los iPhone 17

No hay día sin rumores del iPhone 17. Nuevos colores, batería mejorada, cambios de diseño… y ahora, accesorios. Ayer conocimos detalles sobre fundas de silicona con agujeros para correas y hoy surgen filtraciones de una nueva categoría de fundas, que podría marcar el regreso de una opción más premium en sustitución de las fundas de piel.

Hace un par de años Apple abandonó las fundas de piel en favor de FineWoven, que apenas duraron una generación. Yo mismo las probé y, sinceramente, resultaron más frágiles que el propio iPhone. Ahora, todo apunta a que Apple prepara un sustituto: menos glamuroso, pero mucho más resistente y duradero.

Así serán las nuevas fundas que Apple lanzará para los iPhone 17 que llegarán para sustituir a las FineWoven

Majin Bu, un filtrador habitual conocido por compartir información sobre futuros accesorios de Apple y que, además, adelantó en su momento la llegada de las fundas FineWoven, ha revelado en su blog personalnuevos detalles sobre las fundas que acompañarían a los iPhone 17 y iPhone 17 Pro.

Las características de las nuevas fundas serían las siguientes: una textura rugosa y granulosa, con un diseño más técnico que no busca imitar otros materiales. Estarían disponibles en colores mate —verde, naranja, azul y púrpura— para disimular mejor los arañazos. Además, ofrecerían mayor resistencia al desgaste que el FineWoven, un mejor agarre para reducir caídas y mantendrían el enfoque eco-friendly, probablemente con fibras recicladas como la malla de los HomePod.

Posible funda del iPhone 17 Majin Bu

En las imágenes filtradas pueden apreciarse varios detalles sobre las fundas, como el posible material renovado del que estarían hechas. Aunque no aparece el logo de la compañía de forma clara, se puede ver en el mismo lugar de siempre, algo que contradice los rumores que apuntan a un cambio de posición, sí se observa que los botones de volumen parecen de gran calidad y se distingue incluso el control de cámara.

El nuevo material, aunque no se especifica cuál es, se aprecia rugoso, pero seguramente será suave al tacto para garantizar una buena experiencia de uso. También parece ser más resistente que el FineWoven, fabricado en trenzado fino, una de las principales debilidades que llevaron a Apple a retirarlas tras su mala acogida.

En una segunda imagen filtrada se muestran los tejidos del material listos para ser cortados. Se ven resistentes, con más cuerpo que el FineWoven, que era justo lo que necesitaba cambiar. Aunque la piel también se desgastaba con el tiempo, su envejecimiento resultaba elegante, a diferencia del FineWoven, un material poco duradero y frágil.

Material de las nuevas fundas para el iPhone 17 Majin Bu

Es lógico pensar que Apple presentará unas fundas con un nuevo material, ya que la retirada de las de piel y posteriormente de las FineWoven dejó un vacío importante, teniendo en cuenta que las de silicona no convencen a todos. Saldríamos de dudas durante la presentación de la serie iPhone 17 o al finalizar, cuando el Apple Store online vuelva a estar operativo.