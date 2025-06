Sam Altman, CEO de OpenAI, sobre el futuro de la IA y el empleo: "La gente vivirá vidas más plenas"

Cuesta mucho evaluar cuál será el impacto real de la inteligencia artificial en el mercado laboral. A favor y en contra, ventajas e inconvenientes, todos ellos tienen defensores y detractores. Por un lado, por supuesto, quienes trabajan en el desarrollo de una tecnología que parece imparable. Por el otro, expertos que apuntan al riesgo que puede suponer a nivel mundial una pérdida de empleo humano masiva.

Si nos centramos en la cara amable, vemos personalidades como Mark Cuban, inversor estadounidense, que considera que la inteligencia artificial abre la puerta a la creación de nuevos empleos que serán necesarios con la evolución de la IA. Todo lo contrario que Cuban opina otro nombre ilustre del mundo de los negocios: Jack Ma. El fundador de Alibaba considera que existe un peligro real de que las revueltas sociales causadas por la pérdida generalizada de empleo humano causen la que sería Tercera Guerra Mundial.

Sam Altman y su visión optimista de la relación IA y empleo

En la línea más pacifista y con una perspectiva beneficiosa para el ser humano se ha posicionado recientemente Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial detrás de ChatGPT. Altman participó junto a Brad Lightcap, director de operaciones de OpenAI en el espacio Hard Fork Live que organizó en el día de ayer el diario estadounidense The New York Times. Durante su intervención, el fundador de la compañía no dudó en señalar los beneficios que, a su juicio, reportará la IA en el día a día de la gente.

No resulta extraño que uno de los hombres más influyentes y con más intereses en el progreso de la inteligencia artificial dibuje un escenario favorable a su avance, más si cabe cuando se trata de posicionar a la opinión pública en cuanto a los beneficios que la IA ligada al ámbito laboral le puede suponer: “La historia sugiere que mejores herramientas —en este caso, la inteligencia artificial— conducirían a una mayor eficiencia y a una vida más plena para las personas”, destacó Sam Altman al ser cuestionado sobre el futuro del empleo.

El director de operaciones de operaciones de OpenAI, Brad Lightcap, se limitó a reconocer que la llegada de la inteligencia artificial va a suponer un impacto, tal como lo han sido otros avances en el pasado: “Creo que es inevitable. Creo que cada vez que se produce un cambio de plataforma, se produce un cambio en el mercado laboral”

Lo único que parece claro en este momento es que, escuchar a unos expertos y otros, tan solo refuerza la idea de incertidumbre que existe en la mayor parte de la población acerca de cómo puede afectar el empleo.