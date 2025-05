Las inteligencias artificiales actúan según su programación. En OpenAI pensaron que sería una buena idea hacer que ChatGPT tuviera un trato más cercano, pero el resultado fue que la IA se volvió excesivamente pelota. No solo lo percibieron los usuarios, sino también el propio Sam Altman.

El CEO de OpenAI reconoció en X que "las últimas actualizaciones de GPT-4o", el modelo más avanzado de la IA, "han hecho que la personalidad sea demasiado aduladora y molesta". Ante esta situación, tanto él como la compañía tomaron medidas para corregirlo.

Las compañías de inteligencia artificial buscan que sus chatbots mantengan un trato cercano con los usuarios. Esto genera una relación más estrecha con la máquina, al punto de que muchos usuarios llegan a agradecer a la IA, algo que a las empresas no siempre les resulta útil. Dicho vínculo fomenta el uso continuo del chatbot.

En este contexto, OpenAI decidió modificar la personalidad de ChatGPT, concretamente en su versión más avanzada: GPT-4o. Esta decisión también estuvo influida por las valoraciones positivas de los usuarios ante respuestas con un trato amigable. Sin embargo, lo que inicialmente parecía una mejora terminó causando molestias a muchos usuarios.

El problema radica en que GPT-4o se volvió demasiado adulador y molesto, dedicando demasiado tiempo a elogiar al usuario. Esta actitud excesiva ha sido calificada en redes sociales como un comportamiento ridículo, e incluso el propio Sam Altman lo comentó el pasado 28 de abril.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting.

— Sam Altman (@sama) April 27, 2025