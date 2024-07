¿Vale la pena el nuevo anillo inteligente de Samsung?

Samsung ya nos había anticipado algo en el MWC respecto al Galaxy Ring y la opción de anillos inteligentes también llegó a la Eurocopa, de la mano de Inglaterra. Pero ahora ya lo tenemos en nuestras manos. Y nunca mejor dicho. Este anillo se basa en al menos cuatro sensores ya probados por Samsung, solo que miniaturizados para “viajar” discretamente: el anillo pesa un máximo de 3 gramos, dependiendo de su tamaño.

El Galaxy Ring persigue monitorizar nuestra salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene una resistencia al agua de 10ATM y un acabado de titanio de grado 5 (destaca por su alta resistencia, durabilidad y, sobre todo, por su alta biocompatibilidad). La batería dura hasta 7 días y una carga completa toma 80 minutos. Está disponible en tres colores: Oro, Plata y Negro con nueve opciones de tamaño.

Todos los datos y análisis que obtiene gracias a sus sensores se integran en Samsung Health y la mayor apuesta es el sueño: cuenta con el mejor análisis del sueño de Samsung y un potente algoritmo de IA para ayudar a comprender fácilmente los patrones de sueño y crear mejores hábitos. También analiza el movimiento durante el sueño, la latencia del sueño y la frecuencia cardíaca y respiratoria.

A eso le suma una puntuación de vitalidad, una nueva función habilitada por Galaxy AI, que permite “jugar” para mejorar nuestra salud. Se trata de información basada en nuestro estado físico que evalúa cuatro factores significativos: sueño, actividad, frecuencia cardíaca durante el sueño y variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño. Con estos datos se obtienen recomendaciones para mejorar la salud con diferentes rutinas diseñadas teniendo en cuenta las características del usuario.

Galaxy Ring también es compatible con un control más amplio del bienestar diario, lo que permite mantenerse informado sobre su salud cardíaca con la Alerta de frecuencia cardíaca. Esta función proporciona notificaciones instantáneas sobre frecuencias cardíacas inusualmente altas o bajas en tiempo real. Se vincula mediante un simple gesto con el teléfono y cuenta con una opción para encontrarlo en caso de haberlo perdido. También podemos usarlo como mando a distancia para la cámara del móvil o anular una alarma en el teléfono con solo un toque.

Y ahora la pregunta lógica: ¿vale la pena? Por ahora no tendremos la opción de responder al dilema ya que no llegará a España. Pero por €449 se trata de una apuesta muy atrevida para un dispositivo que no tiene ningún tipo de antecedente en el mercado de los dispositivos de salud. Y habrá que evaluarlo muy profundamente.