La serie 'Marbella' vuelve a Movistar Plus+ con su segunda temporada: tráiler y mes de estreno

Marbella es un destino turístico excelente… si tenemos dinero, pues en la ciudad malagueña abundan los lujos, el dinero y, claro está, los excesos, lo que inevitablemente ha atraído, atrae y probablemente atraerá a individuos dispuestos a llevar a cabo negocios no del todo lícitos en esta pequeña joya de la Costa del Sol.

Usando todos y cada uno de estos ingredientes, en 2024 vimos Marbella, tal cual, una serie policiaca creada por Dani de la Torre y Alberto Marini que se adentraba en el lado más oscuro del paraíso: las mafias que dominan el tráfico de drogas y los intereses cruzados entre policías, criminales y abogados.

'Marbella' temporada 2

Ahora, Movistar Plus+ ha confirmado su regreso con una segunda temporada que llevará por título Marbella: Expediente judicial, cuyo estreno está previsto para enero de 2026.

Los nuevos episodios suponen un cambio de enfoque importante dentro del universo de la serie. Según sus creadores, esta continuación "vuelve a la Marbella oscura, ese jardín del Edén con cien manzanas y doscientas serpientes", pero lo hace desde el otro lado de la ley: el de la fiscalía antidroga.

En palabras de Dani de la Torre y Alberto Marini, el objetivo es "hacer vivir al público, en primera persona, cada obstáculo, peligro y frustración que enfrenta a diario quien combate el crimen en primera línea".

Nuevos rostros, y nuevo protagonista

La principal novedad en el reparto es Natalia de Molina, que se incorpora a la serie para interpretar a Carmen Leal, la fiscal antidroga de Marbella, una mujer decidida a atacar el problema del narcotráfico desde su raíz. Su personaje se enfrentará a César Beltrán (Hugo Silva), quien tendrá que lidiar con un enemigo más implacable que cualquier policía o criminal con el que se haya cruzado hasta ahora.

Carmen está convencida de que la lucha contra las organizaciones criminales pasa por acabar primero con los abogados que las protegen, una guerra judicial que promete redefinir el equilibrio de poder en la Costa del Sol.

El reparto principal lo completan Elvira Mínguez, Manuela Calle, Cristalino, Agustín Domínguez, Ignacio Mateos, Juanlu González, Claudia Galán, Antonio Araque y Fernando Cayo, entre otros. La temporada contará con seis episodios dirigidos por Dani de la Torre y Oskar Santos.