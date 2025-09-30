Siri comienza su transformación: iOS 26.1 llegará con su primera gran función

Pese a que Apple va con retraso en el sector de la inteligencia artificial, todo apunta a que lanzará una nueva versión de Siri en 2026, la cual ya estaría probando internamente mediante una app al estilo de ChatGPT. Sin embargo, quizá no tengamos que esperar tanto para empezar a ver cambios, ya que parece que la primera novedad llegará con iOS 26.1, una versión que actualmente se encuentra en fase beta.

En la última entrega de su boletín semanal "Power On", el analista Mark Gurman ha indicado que posiblemente veamos la primera novedad de Siri en iOS 26.1 o, como muy tarde, en iOS 26.2. En el caso de la primera, es muy probable que la versión oficial se lance el próximo mes, por lo que estaríamos a solo unas semanas de conocer el primer cambio en el asistente de los dispositivos de Apple.

Una novedad de la que se beneficiarían los servicios de Apple

En su newsletter, Mark Gurman también ha señalado que Apple Intelligence está a punto de lanzarse en China, un movimiento en el que la compañía lleva tiempo trabajando. Pero lo realmente interesante es que Gurman afirma que, en las próximas actualizaciones de iOS 26, llegará un mejor control de las aplicaciones de servicios a través de Siri.

Aunque Gurman no ha especificado más detalles ni mencionado qué apps se beneficiarán de esta mejora, todo apunta a que la app TV podría ser una de ellas. De hecho, se rumorea que en octubre podría renovarse el Apple TV 4K con un nuevo procesador compatible con Apple Intelligence, por lo que una novedad así tendría mucho sentido.

Otras aplicaciones que podrían beneficiarse de un mejor control mediante Siri serían Fitness o Música. El Apple TV 4K sería un buen punto de partida para lo que llegará en la primavera de 2026, momento en el que se espera que Apple lance la nueva versión de Siri de manera oficial, aunque todavía hay dudas sobre cómo lo hará: si con ayuda de empresas como Google y su IA Gemini o de forma independiente.

Por otra parte, iOS 26.1 incluiría otras novedades como un nuevo gesto en Apple Music inspirado en Spotify, cambios en la interfaz de la app Calendario y la llegada de Liquid Glass al teclado de la app Teléfono. Esta versión se lanzaría en pocas semanas, ya que la actualización punto uno de los sistemas operativos suele llegar en octubre.