Steve Wozniak, cofundador de Apple, arremete contra la marca: “Dejé Apple, en parte, porque quería ser una persona normal"

Steve Wozniak, más conocido como "Woz" entre los fanáticos de Apple, no solo es famoso por haber cofundado la empresa junto a Steve Jobs en 1976, sino por sus sinceras declaraciones y conferencias, siempre abiertas y directas. A lo largo de los años, Woz ha sido el primero en romper mitos, como la famosa historia de que Apple nació en un garaje, y en compartir su opinión sobre temas de gran relevancia, como la inteligencia artificial.

En una entrevista de hace algunos años, Woz habló sin tapujos sobre su visión de Apple y de por qué abandonó la compañía. Según él, el rumbo de la empresa cambió en 2016, y aunque es raro escuchar a figuras de este calibre expresar públicamente tales opiniones, el cofundador de una de las compañías más influyentes del mundo no tuvo reparos en hacerlo.

Uno de los motivos que Woz consideró como indicativo de la pérdida de rumbo de Apple fue el lanzamiento del Apple Watch. Según él, la compañía no debería haberse aventurado en el mercado de la joyería. No obstante, irónicamente, hoy en día Woz usa un Apple Watch, aunque sigue opinando que los modelos varían poco más allá de las correas. "Se vende en un rango de precios de 500 a 1100 dólares, dependiendo de lo que uno crea que vale", afirmó. A pesar de esta crítica, el propio Woz confesó que le encanta su Apple Watch y lo utiliza a diario.

En la misma entrevista, Woz habló sobre Tim Cook, el actual CEO, de quien expresó su admiración por cómo ha continuado el legado de Jobs. Destacó su enfoque en crear productos que ayudan a la gente a lograr sus objetivos, en lugar de centrarse únicamente en generar ingresos a través de publicidad, algo que dista de la filosofía original de Apple.

En una ronda de preguntas en Reddit en 2016, Woz explicó las verdaderas razones de su salida de Apple:

“Dejé Apple porque quería ser una persona normal. No me interesaba la riqueza ni el poder, ya que creo que la codicia corrompe a las personas. No quería convertirme en uno de esos individuos que lideran compañías.”