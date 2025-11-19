¿Usas iPhone? La próxima gran novedad de WhatsApp te va a encantar

Meta ha dado un paso importante con la última beta de WhatsApp en TestFlight, una actualización que abre la puerta a algo que muchos usuarios llevan pidiendo años: poder usar varias cuentas en el mismo iPhone sin trucos raros ni aplicaciones alternativas. Un movimiento lógico ahora que la app quiere ser más flexible.

Y es que esta beta está dejando claro que WhatsApp va muy en serio. La compañía está probando la función y algunos usuarios ya pueden añadir y cambiar entre cuentas directamente desde los ajustes de la aplicación. Todo apunta a que el despliegue definitivo está cerca, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

WhatsApp prepara por fin la compatibilidad con varias cuentas en un mismo iPhone

Así se verá la nueva función que llegará a WhatsApp WABetaInfo

Según WABetaInfo, la aplicación ha activado un nuevo apartado llamado “Account List” (aún no está claro cómo se llamará en español), una sección desde la que puedes añadir otra cuenta sin depender de WhatsApp Business o de un segundo dispositivo. Incluso aparece un botón dedicado al lado del icono del código QR para acceder rápido a esta función.

Por el momento, el soporte está limitado a dos cuentas, pero funcionan con bastante libertad: puedes registrar un número completamente nuevo, recuperar una cuenta que ya usabas en WhatsApp Business o incluso vincular una cuenta escaneando un QR desde otro teléfono. Todo se sincroniza automáticamente con el dispositivo principal.

Lo más interesante es que cada cuenta tiene su propio espacio independiente. WhatsApp permite mantener historiales separados, copias de seguridad propias y hasta tonos de notificación diferentes, algo clave para evitar líos. Además, cuando te llegue un aviso, la app indicará desde qué cuenta procede para que no haya confusiones.

Esta función llega en un momento en el que WhatsApp también se prepara para introducir nombres de usuario, lo que muestra un cambio de rumbo importante. Aunque no hay una fecha oficial para el lanzamiento general, el estado de la beta indica que no tendremos que esperar demasiado para disfrutar del soporte multicuenta en el iPhone.

Meta está lanzando últimamente muchas novedades para los usuarios de Apple. Este año ha lanzado la versión de WhatsApp y de Instagram para el iPad, así como la versión de WhatsApp para el Apple Watch. Con el soporte de más de una cuenta en el mismo dispositivo, facilitará la experiencia de muchos.