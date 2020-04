He roto mi móvil y no puedo ir a la tienda, ¿cómo puedo recuperar la información que tenía guardada?

El estado de alarma ha cambiado muchísimo nuestras rutinas: desde trabajar en casa hasta divertirnos a través de las pantallas. De hecho, tanto es así que no hay que salir a calle para nada más que para comprar comida o medicinas. El principal objetivo es de esta medida adoptada por el Gobierno es “evitar a toda costa los contactos”. Para conseguirlo, dos de las situaciones clave es mantenerse en casa y evitar los encuentros directos, lo que va a convertir a nuestros móviles y ordenadores en herramientas clave los próximo días. Pero, ¿qué pasa si se me rompen y no puedo ir a la tienda? ¿Qué pasa con las fotos, los contactos, los vídeos y los documentos que se guardan en los terminales?

Lo primordial es hacer copias de seguridad de todo lo que nos interese almacenar

Para responder a esta pregunta, Librephonía.com explica cómo poder recuperar la información del teléfono en caso de rotura. "Lo primordial es hacer copias de seguridad de todo lo que nos interese almacenar para que nuestros datos y contenidos estén a salvo. Para ello, dentro del apartado de configuración tendremos que establecer una sincronización con la nube de todos nuestros archivos multimedia. De esta manera, podremos acceder y recuperar todos nuestros datos”. Estos son los pasos que hay que tener en cuenta para recuperar toda la información guardada.