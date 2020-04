Sextorsión durante la cuarentena: o pagas 1.700 euros o todos tus contactos sabrán que has visto porno

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha recibido, en cuatro días, más de 1.000 denuncias de ciudadanos a los que se había intentado estafar mediante sextorsión, un tipo de chantaje online que consiste en amenazar a los usuarios con revelar de fotos, vídeos o datos sobre su intimidad, obtenidos sin consentimiento previo. Para no realizar esa difusión, les piden una cuantía económica a cambio. Así lo ha explicado este martes la comisaria principal de la Policía Nacional Pilar Allúe, durante la rueda de prensa telemática posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, celebrada en La Moncloa.

Los cibercriminales aseguran a la víctima que, si paga esa cantidad de dinero, no harán publica la información íntima sustraída

El cuerpo policial considera que la “oleada” de este tipo de emails tiene que ver con el confinamiento derivado del estado de alarma. “Esos 1.000 son solamente los que nos han comunicado. Imaginamos que ha habido muchos más”, ha indicado Allúe. En cada uno de ellos se ha usado la misma modalidad de ciberchantaje: los hackers indican que tienen conocimiento de que el usuario ha visitado páginas de contenido pornográfico y, bajo la amenaza de difundir ese hecho a sus contactos, le fuerzan a ingresar alrededor hasta 1.700 euros en bitcoins en un monedero virtual.

De este modo, los cibercriminales aseguran a la víctima que, si paga una determinada cantidad de dinero, no harán publica la información íntima sustraída. “En algunos casos, hasta 1.900 dólares pretenden cobrar, pero en criptomonedas como bitcoins, que tienen que ingresarse en un monedero virtual”, ha explicado Allúe. En este sentido, la comisaria principal ha recomendado no realizar pagos ni entablar ningún tipo de conversación telemática con los extorsionadores. Se aconseja bloquear al remitente y marcarle como correo no deseado para que no vuelva a intentarlo. “Póngalo en conocimiento de la Policía Nacional, donde será analizado”.

📢 Nueva campaña masiva de intentos de ciberestafa mediante #sextorsión



👀Te chantajean con difundir que has visitado páginas de contenido pornográfico y te solicitan 1.500 dólares en #bitcoins



1. No te alarmes

2. No realices ningún pago

3. Bloquea y elimina#NoPiques pic.twitter.com/TujYLJP07K — Policía Nacional (@policia) April 14, 2020

La Policía Nacional aconseja