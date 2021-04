De ‘Minority report’ a ‘Men in Black’: inventos de ciencia-ficción que nos dejaron sin habla

Regreso al futuro, de Robert Zemeckis, ha marcado un antes y un después en nuestra historia. No sólo a nivel cinéfilo, sino también tecnológico. Si bien la máquina del tiempo en forma de coche aún no existe, a lo largo de su minutaje aparecen numerosos inventos que han inspirado una buena tanda de cachivaches que hoy tenemos a nuestro alrededor. Ese es el caso, por ejemplo, de drones que pasean perros o de robots que atienden la recepción de los hoteles.

La cosa no queda aquí. De Men in black, todos recordarán su famoso neuralizador: ese dispositivo reposicionador antisináptico neurotransmisor electro-biomecánico. O, dicho de otra forma, ese palo que borraba la memoria tras un flashazo de luz blanca. Los hombres de negro lo utilizaban para eliminar todo rastro de cualquiera de sus pasos. Lo curioso es que, en realidad, algo parecido ya se ha creado. Investigadores del departamento de Psiquiatría del Davis Center for Neuroscience de la Universidad de California (Estados Unidos) han logrado eliminar los recuerdos de ratones aplicándoles pulsos lumínicos sobre un área concreta del cerebro. Por lo que, quizá, no sea tan descabellado el artilugio que portaba Will Smith.

Chicles que estallan, machetes elásticos, zapatillas a propulsión, guantes de superfuerza o tablas voladoras son algunos de los gadgets que han ido apareciendo en las cuatro entregas de Spy kids. Muy rocambolesco todo, no hay duda. Pero, para inspiración, los aparatos de Minority report.

El 4 de octubre de 2002 se estrenó en las salas españolas la película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. Está ambientada en 2054 y relata la historia de un policía del pre-crimen que se anticipa a asesinatos y otros delitos. En ella, se enseñaban varios avances futuristas que, 21 años después, todavía parecen inverosímiles. Tal es el caso de las mochilas propulsoras que tanto llevamos viendo en nuestras pantallas desde la década de los 80. Sin embargo, nunca han aterrizado en los comercios. El filme también muestra al personaje principal utilizando sus manos para mover objetos digitales en el aire o toqueteando pantallas virtuales que, poco a poco, han ido haciendo acto de presencia en otros tantos títulos. En la actualidad, tampoco existen, pero ya hay prototipos de televisores curvos que llegan a asemejarse bastante a los de estas cintas. Al menos, estéticamente.