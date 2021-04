Ayushop, la tienda de ropa dedicada a Isabel Díaz Ayuso que arrasa en internet

Isabel Díaz Ayuso no deja indiferente. Ella cae muy bien o muy mal entre los madrileños. Y esa es su gran baza de cara a las próximas elecciones a la Comunidad. De hecho, tal es la revolución mediática que la candidata del PP está despertando que no le faltan ramos de flores o tapas con su nombre. Si bien es verdad que muchos de ellos nacieron para agradecerle el compromiso que ha mantenido con el sector de la hostelería, también hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos constituyeron objeto de meme casi de inmediato. Aunque eso, incluso, le beneficia: se habla de ella y, en política, no hay nada más importante.

La ayusomanía ha cogido fuelle. Hasta el punto de protagonizar camisetas, sudaderas, polos y bolsas de tela. Sí, ya es posible comprar toda esta ropa con la cara de Ayuso estampada o su famosa frase bordada: libertad o comunismo. La Ayushop es una realidad, una tienda online que resulta toda una oda a esta política.

“Detrás de este pequeño proyecto estamos Pablo y Fernando, dos amigos madrileños, amantes de la libertad, admiradores de Isabel Díaz Ayuso, concienciados de lo que significa el 4 de mayo, movilizados como cualquier votante y, al igual que todos nuestros adorables clientes, con un gusto muy chic”, se presentan los responsables de la tienda en su página web. Por un lado, está Pablo, futuro farmacéutico y autor de los dibujos que tienen las prendas. Por otro lado, se encuentra Fernando, ingeniero y responsable de la idea, la visión y la organización de este proyecto.

La camiseta 'Ayuser' está disponible por 23 euros

La camiseta '¿Qué Ayuso eres hoy?' muestra diferentes caras de la presidenta de la Comunidad de Madrid

“Puede ser que, si vendemos ropa y la hacemos con inspiración política, nos veáis como una especie de Amancios del agit-prop. Pero nada más lejos de la realidad”, apuntan. Hasta el día de hoy, todos sus productos han estado en preventa con un objetivo muy concreto: “Como somos un proyecto recién nacido, necesitamos conocer mejor vuestras preferencias. Además, nos ayuda a ajustar los plazos de proveedores, el stock, la producción y los envíos a vuestra demanda”.

La sudadera 'Ayuser' cuesta 33 euros

'Comunismo o libertad' es una de las frases más icónicas de Ayuso

Por el momento, ya hay productos que están agotados, como la camiseta Ayuser, la camiseta, la sudadera y el polo Comunismo o libertad, la bolsa ¿Qué Ayuso eres hoy? y la bolsa boceto. “Utilizamos prendas de primera calidad. Nuestras camisetas son modelos de corte tubular, sin costuras laterales, hechas de 100% algodón de cabo abierto open end con un gramaje de 205 gr/ m². Tienen doble refuerzo de costura en el cuello, en mangas y en bajos, cinta tapa costuras y banda de pulcritud de hombro a hombro”, aseguran.

La bolsa 'Alegóricamente Ayuso' está a la venta por 15 euros

“Los dos estamos muy contentos de haber logrado poner todo esto en marcha en un tiempo récord y emocionados con la respuesta tan maravillosa que nos estáis dando todos los amigos y clientes”, sostiene en la web. Y avisan: “No te preocupes, porque tendrás tu prenda antes de que empiece la campaña electoral”.