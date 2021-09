Apple AirTag, más barato que nunca

¿Cómo es la vida sin un Apple AirTag que te saque de apuros? En una palabra, desesperante. Pierdes algo, unas llaves, cartera o lo que sea. Lo buscas, no lo encuentras, sigues, te desesperas, miras el reloj, ya no solo buscas lo que has perdido sino también una excusa porque llegas tarde a dónde sea. Crece el nerviosismo y el enfado, los niños o el perro empiezan a perfilarse en tu cabeza como probables responsables porque tú sabes que no has sido, sigues rebuscando ya a mala leche y cuando estás a punto de echarle a tu perro la bronca de su vida descubres que eres el mentecato que lo había dejado en ese sitio donde estabas SEGURO que no podía estar. El alivio hace que casi se te borre la cara de g…

Una situación cotidiana perfectamente evitable con una mejor cabeza o, si no es posible, un dispositivo localizador como el Apple AirTag que ahora puedes encontrar rebajado un 18%, hasta los 28,69 €, en tiendas como Amazon o Fnac. En el primer caso, con envío gratuito si eres cliente de Amazon Prime.

Apple debutó en el sector de los dispositivos localizadores (no contamos las funciones de este tipo en aparatos como el iPhone) la pasada primavera con éste AirTag que, como todo lo que hace la compañía estadounidense, es un gadget tan mono como cuidado al detalle.

AirTag, un dispositivo Apple a muy buen precio

Con un precio inusualmente asequible tratándose de Apple, el AirTag es la clase de dispositivo que uno no valora adecuadamente hasta que tiene que hacer uso de él. Y entonces es como si te hubiera salvado no la vida pero si el día, lo que es una excelente relación precio-rendimiento por esos 28,69 € y también por su precio original de 35 €.

Apple AirTag funciona por Bluetooth y también por NFC para el modo Perdido. Es pequeño, muy pequeño, con unas dimensiones de 3,19 cm tanto de ancho como de alto, un groso de 0,8 cm y sólo 11 gramos de peso. Cuenta con una certificación IP67 que lo hace resistente a salpicaduras, polvo y agua (durante 30 minutos y hasta 1 metro de profundidad) y lleva en su interior el chip U1 para la conexión de banda ultra ancha y Búsqueda de Precisión, así como acelerómetro, altavoz integrado y una pila de botón reemplazable que lo mantiene activo durante más de un año.

El dispositivo se utiliza en combinación con la aplicación Buscar instalada en tu iPhone, iPad o Mac. Lo curioso es que si estás tratando de ubicarlo, no dependes solamente de que tu iPhone detecte tu AirTag, sino que vale con que lo haga cualquier iPhone o dispositivo compatible de Apple con el que se cruce.

Si, por ejemplo, pierdes las llaves con su llavero con AirTag en un parque, y alguien con otro iPhone pasa cerca de ellas, el dispositivo del desconocido lo detectará y enviara la ubicación a iCloud donde podrás verlo en un mapa desde la aplicación Buscar y sentir que te han quitado un peso de encima de los hombros. Apple asegura que la privacidad está garantizada dado que los datos son anónimos y están cifrados.

Los accesorios de lujo y de no tan lujo del AirTag

La verdad es que sorprende un producto tan asequible por parte de Apple, pero el truco está en los accesorios. No es necesario un llavero para usar el dispositivo localizador, pero si conveniente para que lo que se te pierda no sea el dispositivo localizador.

Replicando el modelo de negocio del Apple Watch, los exclusivos llaveros de Apple van desde los 13,95 € de la versión para pobres (correa o llavero Belkin) hasta los 449 € de la versión para gente que ya no sabe que hacer con su dinero (llavero Hermes Gold fabricado con piel Baréina tradicional).

El económico dispositivo localizador de Apple en su carísimo llavero Hermés Gold FOTO: La Razón La Razón

Pese a la rebaja de precio del AirTag, hay un aliciente para comprarlo directamente a Apple a su coste original de 35 €. La compañía da la opción de personalizar el dispositivo con las iniciales del cliente, un emoji o ambas cosas sin coste adicional. Están que lo tiran en Cupertino.