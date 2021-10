Lo nuevo de Google Chrome: mucho más rápido y eficiente

Seguro tienes un navegador favorito. Ya sea Chrome, Safari, Microsoft Edge, Firexfox, Internet Explorer… No importa cuál de ellos, pero seguro lo que ha influido en la decisión ha sido la velocidad de carga, los resultados y la política de privacidad y seguridad. Y el primer factor de estos es el más valorado por los usuarios de internet. Precisamente el que quiere hacer despegar la última función de Google Chrome.

Entonces la pregunta es… ¿qué hace que un navegador sea más rápido que otro? Podríamos dividirlo en dos características básicas: el motor del navegador y el motor de JavaScript. El primero es un componente clave de todos los navegadores. Es responsable de tareas como el análisis del código HTML (el “idioma” de la página web, cómo está escrito para que sea vea en pantalla cumpliendo las normas de seguridad y privacidad). Unas décadas atrás, allá por el 2000, el motor del navegador era posiblemente el factor más crítico para determinar si un navegador podía cargar páginas más rápido que sus competidores.

Sin embargo, a medida que la tecnología se ha vuelto más sofisticada e internet ha llegado a otras plataformas (móviles, consolas, etc.), la importancia de los motores de los navegadores disminuye y comienza a tener más peso el motor de JavaScript. Digamos que mientras el motor de navegador determina la experiencia en dos dimensiones, JavaScript (un lenguaje de programación) es el que está detrás de la experiencia “3D”: objetos interactivos y animaciones.

Y aquí es donde Google Chrome pretende realizar los cambios significativos. Cuando buscamos una web en un navegador, el tiempo que pasa entre que seleccionamos la página y esta se abre es el que necesita el navegador para “leer” la página y llevarla a la pantalla. Los enlaces, las imágenes, las animaciones, etc. Todo ello consume recursos del ordenador y del navegador.

El gran cambio que propone Google Chrome con la nueva función Raw-Draw es pasar de una “marca persona a persona” a una defensa por zona, hablando en términos deportivos. Hasta ahora el navegador cargaba casi pixel por pixel la página web, Raw-Draw en cambio dividirá la página web en zonas de unos 256 x 256 píxeles. Gracias a ello no es necesario cargar todo el contenido, sino solo aquello con lo que interactuemos o que haya cambiado desde nuestra última visita.

Esto no solo reduce notablemente el tiempo de carga fuera de nuestro ordenador, sino también dentro: la tarjeta gráfica y la memoria no estarán tan activas como antes y no consumirán recursos.

Por ahora esta nueva función estará activa en Chrome Canary, que es la versión experimental de Chrome y la usada por desarrolladores para evaluar características. Pero se espera que pronto sea accesible para todos.