Sony planea un nuevo “Netflix de videojuegos” para competir con Xbox Game Pass

Puede que las Xbox Series X/S vayan por detrás de PS5 en ventas, pero lo que nadie discute a Microsoft es el éxito del servicio de suscripción de videojuegos Xbox Game Pass. Este “Netflix de videojuegos” permite disfrutar de un potente catálogo de títulos para descargar y jugar de forma local o por “streaming” en una amplia variedad de dispositivos y lo hace por una suscripción mensual de entre 9,99 y 12,99 euros. No es solo el éxito de la apuesta particular de Microsoft, que ha alcanzado los 18 millones de suscriptores, sino la percepción cada vez más amplia de que ese es el camino que demandan los consumidores lo que ha llevado a Sony a replantearse su estrategia para que PlayStation no se quede atrás.

Según informa Bloomberg, que ha tenido acceso a documentación del proyecto y hablado con fuentes que prefieren mantener el anonimato, Sony está trabajando en un nuevo servicio de suscripción mensual de videojuegos que sustituirá a los actuales PlayStation Plus (8,99 €/mes) y PlayStation Now (9,99 €/mes) y permitirá acceder a un gran biblioteca de juegos modernos y clásicos. Estará disponible tanto para PS5 como PS4 a partir de la próxima primavera.

El nuevo servicio que los absorberá responde al nombre código de Spartacus, aunque se desconoce la marca comercial final. Sony podría mantener el nombre de PlayStation Plus, pero no hay nada confirmado. En su forma actual, PS Plus permite acceder al juego online en las consolas de Sony y regala cada mes un par de títulos a los suscriptores, además de ofrecer descuentos en nuevos lanzamientos. PS Now, en cambio, permite jugar a un amplio catálogo de PS4, PS3 y PS2 bien por “streaming” o descargando el juego para su uso local.

Spartacus está estructurado en tres modalidades. La primera equivaldría a lo que es actualmente PlayStation Plus, juego “online”, descuentos y regalos. La segunda daría acceso a un gran catálogo de juegos de PS4 y, eventualmente, PS5. La tercera modalidad añade demos extendidas de juego, juegos en “streaming” y una biblioteca de títulos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP. Toda la historia de la plataforma PlayStation bajo una sola suscripción.

Según cifras facilitadas por Sony este verano, PlayStation Plus cuenta con unos 46,3 millones de suscriptores mientras que PlayStation Now registraba 3,2 millones de usuarios la pasada primavera. Todos los servicios de suscripción de Xbox agrupados incluyendo Xbox Gold, obligatorio para poder jugar online como sucede con PlayStation Plus, alcanzaron los 100 millones de usuarios a comienzos de año.