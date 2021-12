WhatsApp ya no permite que “apps” y webs espíen cuando un número está en línea

WhatsApp ha implementado una nueva característica de privacidad invisible para el usuario y que ayuda a mantenerlo de esa manera frente a quienes no son sus contactos. La “app” de Meta ha habilitado una nueva función de privacidad por la que el estado del usuario, si está “online” o no y la última vez que se conectó, deje de ser comprobable por terceros que no han chateado nunca con el usuario, según informa Wabetainfo.

Hasta ahora, e independientemente de que el usuario tenga restringido en sus ajustes de privacidad quien puede ver su hora de última vez conectado, la información podía ser consultada por “apps” de terceros y webs como WaStat, WaTools o ChatWatch.

Servicios, algunos de pago, en los que introducir un número de teléfono devuelve la información acerca de si está conectado y cuando fue la última vez que estuvo en la aplicación. Algunas van un poco más lejos y permiten monitorear la actividad de números de teléfono, de manera que informan de en qué momentos el usuario está “online” a lo largo de un periodo de tiempo, lo que puede favorecer situaciones de acoso.

Según ha confirmado el soporte técnico de WhatsApp a usuarios en Twitter, la “app” ya no muestra públicamente dicha información que queda a partir de ahora solo reservada a los contactos del usuario con los que quiera compartirla. “Apps” y webs como las mencionadas ya no podrán escudriñar la actividad en WhatsApp de ningún número de teléfono y si se consulta un número de teléfono tan solo indicaran que está “offline”.

Otra medida de privacidad que actualmente está en pruebas en la versión beta de WhatsApp, tanto para Android como para iOs, consiste en restringir los contactos que pueden ver la última hora a la que se ha conectado el usuario. Cuando la función esté incorporada en la versión estable de la “app”, aparecerá la opción de “Mis contactos excepto…” en el ajuste Hora de últ. vez.