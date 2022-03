Este es el mapa que muestra de dónde procede la electricidad que se consume en cada país y sus emisiones de CO2

El precio de la electricidad es uno de los tema que más ha preocupado a la población española en los últimos meses. Y no es para menos, ya que el coste ha seguido elevándose a niveles nunca antes registrados. Su máximo histórico fue alcanzado el pasado martes 8 de marzo con 544,98 euros el megavatio hora (MWh), no obstante y según Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), desde hace unos días estamos experimentando una bajada que sitúa el MWh en 219,42 euros a día de hoy. Aunque, el precio de la energía no es el tema que trataremos en este artículo, sino de dónde procede la gran mayoría de la electricidad consumida por nuestro país en el día a día. Y para ello existe un mapa interactivo que, gracias a la recopilación de información de varios contribuyentes, nos informa tanto de su procedencia como de los detalles sobre las fuentes de energía más utilizadas, la intensidad del carbono en las últimas 24 horas e incluso de los últimos precios de la electricidad.

En el mapa, llamado “electricityMap”, la información de los países que podemos consultar se divide en colores. Los menos contaminantes aparecen en verde, mientras que aquellos que trabajan más con los combustibles fósiles aparecen en marrón. Por otro lado, respecto a los países que aparecen en color gris, esta tonalidad nos indica que la compañía aún no cuenta con datos suficientes como para realizar una estimación.

Asimismo, el mapa nos ofrece un ranking de países en base a sus emisiones de carbono. Entre las zonas menos contaminantes encontramos en primer lugar a Uruguay, seguido de Tasmania (Australia), Yukón (Canadá), la región de Trondelag (Noruega) y Quebec (Canadá).

Si seleccionamos un país podemos ver las estimaciones acerca del consumo de electricidad, las distintas fuentes de energía utilizadas para generar electricidad y varios datos relacionados. Además, en el mapa podemos activar funciones como las capas de viento, de luz solar, o incluso cambiar al modo oscuro.

Estimaciones acerca del consumo de electricidad y la cantidad de CO2 equivalentes por cada kWh en España, según "electricityMap". FOTO: La Razón (Custom Credit)

En España, por ejemplo, en estos momentos se muestran unas estimaciones de 157g de CO2 equivalentes por cada kWh, aunque esta cantidad va variando. Asimismo, podemos observar que, en las últimas 24 horas, más del 22% de la electricidad ha sido suministrada gracias al gas natural.

¿Qué es “electricityMap”?

Es una compañía fundada en 2016 por Olivier Corradi cuya sede se encuentra en Copenhague, Dinamarca. “electricityMap” utiliza información ofrecida por miles de contribuyentes y que todos los usuarios pueden consultar, por lo que es un proyecto de código abierto. “Hemos estado trabajando con nuestra comunidad de código abierto de más de 1.700 colaboradores de más de 80 países desde el principio, y nuestro trabajo está lejos de terminar. Junto con nuestros colaboradores, realizamos nuevas mejoras en el mapa cada semana”, relatan en la página web de la compañía.