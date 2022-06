“A Plague Tale: Requiem” presenta un intenso vídeo de juego donde descubre nuevas mecánicas

Durante Xbox & Bethesda Showcase, Asobo Studio ha presentado un vídeo plagado de secuencias de juego que muestran algunas de las mecánicas que se estrenarán en “A Plague Tale: Requiem”. En la misma línea, Sébastien Renard, guionista principal de la continuación de “A Plague Tale: Innocence” ha compartido algunos detalles sobre la creación del videojuego. La entrega mantendrá el alto nivel de realismo establecido por el primer título. Para enraizarse en la historia, se ha construido el mundo de Requiem a través de un extenso proceso que necesitó de una estrecha colaboración entre los departamentos de arte y narración.

“A Plague Tale: Requiem”. FOTO: La Razón (Custom Credit)

“Recurrimos a muchas herramientas y recursos, en particular libros, pero también información recopilada en Internet desde Wikipedia (¡que es un lugar fantástico para comenzar la investigación!) También trabajamos con Roxane Chila, doctora en Historia Medieval para inspirarnos en una Francia medieval lo más realista posible. Incluso nos basamos en las experiencias personales de algunos de los miembros de nuestro equipo, que conocen bien las partes francesas donde se desarrolla el juego”, comenta el responsable del guion. “Nuestra intuición es un elemento crucial en este proceso: la necesitamos para encontrar el equilibrio entre nuestras decisiones creativas y su credibilidad en el mundo del juego. Por ejemplo, las mujeres en A Plague Tale tienen una libertad que no es realista en comparación con el escenario histórico, o su papel en las escenas de los diálogos no es representativo de la dinámica de discusión que ocurre en ese momento. Otro ejemplo sería el atuendo de Amicia, porque las mujeres no usaban pantalones en ese momento. Estos son anacronismos deliberados”, explica Renard.

Enjambre de ratas en “A Plague Tale: Requiem”. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Una decoración detallada y contrastada

Un aspecto que querían resaltar desde la desarrolladora eran los detalles y hacerlos variar de un nivel a otro, brindando una experiencia más contrastada. “Es un auténtico reto seguir renovando la ambientación de todo un juego; debemos mantener la coherencia con la historia, las emociones que queremos transmitir en ese momento, pero también lo que implicaría estos nuevos lugares en términos de juego, incluidas las posibles mecánicas de combate o rompecabezas que tendrían sentido en dichos entornos.”

La trama seguirá a Amicia y su hermano en una nueva y peligrosa huida. Cazados por los soldados de la Inquisición y rodeados de imparables enjambres de ratas, ambos llegarán a conocerse y a confiar el uno en el otro, mientras luchan por sobrevivir contra abrumadoras adversidades y encontrar su lugar en el mundo. Si quieres experimentar la primera entrega: “A Plague Tale: Innocence” y descubrir la historia de Amicia y Hugo, el juego está disponible en Xbox Game Pass para Xbox One, Xbox Series X/S y Windows PC. “A Plague Tale: Requiem” estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Llegará el primer día a Game Pass.