Feliz Aniversario Nintendo 64: la mítica consola de los 90, cumple años entre mito y realidad

26 años cumple Nintendo 64. Parece poco tiempo, pero en el universo de los videojuegos ya podemos considerarla como una guerrera veterana. La base, como sucede en cualquier industria, suele encontrarse en el pasado y nuestra videoconsola de cartuchos dejó un inmenso legado. Prácticamente sola construyó un estándar de calidad, jugabilidad y estructuras que se mantiene en la actualidad, mientras que fueron otros los que se llevaron el mérito y los beneficios.

23 de junio de 1996

Nintendo comenzó a distribuir en Japón su videoconsola doméstica de quinta generación mediado el año 96. En aquellos días todos esperaban con ansia nuevos capítulos de Zelda, Mario, Metroid, Donkey Kong… Muchos de estos grandes nombres llegaron a estrenarse en Nintendo 64, casi todos, mientras que muchos otros nunca tuvieron un espacio en el incomprendido sistema de videojuegos. Pero con sus defectos y virtudes, al fin y al cabo, logró conquistarnos, rompió algunos tabúes, unió tendencias de pasado y futuro, innovó, integró y acogió los mejores, así como algunos de los peores videojuegos jamás creados.

Aquellos que vivimos su tiempo y tuvimos el placer de disfrutarla, el recuerdo evoca momentos de alegría y frustración. Noches enteras de Goldeneye 007 y Perfect Dark con amigos, la magia de Super Mario 64. Nos cautivó la belleza innata de sus gráficos, las bandas sonoras de sus títulos, su diseño y la atmósfera que era capaz de crear. Por los años 90, cuando nos sentíamos atrapados, todo lo que nos rodeaba desaparecía inmediatamente cuando entrabamos en sus mundos y vivíamos geniales aventuras en Hyrule, en el Reino Champiñón, asaltando un castillo para enfrentarte al mismísimo Drácula o domando las olas en aguas peligrosas. Y esa inmersión total siempre estaba acompañada de exigencia, adrenalina y la sensación de que al final valió la pena. Hasta los días de espera y la obligación de ahorrar durante todo el mes, dejaban la sensación de tiempo y esfuerzo bien invertido.

La concepción de Project Reality

Todo comenzó mucho antes de su lanzamiento. En 1993, reinaba la 4ª generación de consolas domésticas dominada por Nintendo con Super NES y SEGA con su Mega Drive/Génesis. Aquel año se comenzó a especular que la primera ya estaba trabajando en un sistema capaz de generar gráficos en 3D. Poco después se reveló “Project Reality” en asociación Computer Graphics (Silicon Graphics), una empresa del sector de los semiconductores que facilitó a Nintendo 64 convertirse en la primera consola con capacidad técnica para procesar gráficos genuinamente tridimensionales. Además, se acompañaba de un controlador fantástico e igualmente extraño para la época. El Joystick llamado “Control Stick”, era un pad direccional analógico con 10 botones que dictaría una nueva mecánica de juego en 3D para los títulos de las próximas generaciones.

Un año más tarde y, a dos de su lanzamiento, Nintendo 64 ya encontró su primer gran problema. Se generó al revelarse que la nueva plataforma usaría cartuchos de 100Mbit a diferencia de sus competidores Sony y SEGA, que ya estaban rendidos al CD. Esto propició que varios productores cambiaran el destino de sus próximos títulos a PlayStation y Saturn, ya que los cartuchos, además de ser más costosos y demandar más tiempo en su manufacturación, disponían de una capacidad de almacenamiento muy limitada. En 1995, “Project Reality” pasó a llamarse oficialmente Nintendo 64. La videoconsola se presentó en sociedad con un gran evento en Japón donde se mostraron dos demos jugables: Kirby Ball (que nunca se terminó de programar) y Super Mario 64 (en versión Beta), además de un vídeo con la certificación del nombre y la revelación de la fecha de lanzamiento: 23 de junio de 1996. Y así sucedió. Un año después se comenzaron a vender las primeras videoconsolas.

Corto ciclo de vida

Pero el proceso hasta su comercialización se extendió durante tres largos años. Este retraso dio al mercado tiempo suficiente como para que el mundo se inundara con PlayStation y Saturn (bueno, Saturn no tantas). Y para colmo, Nintendo 64 solo tenía tres títulos cuando llegó a las tiendas: ‘Super Mario 64′, ‘Pilotwings 64′ y ‘Saikyō Habu Shogi’. La falta de opciones lúdicas acompañada de la elección de los cartuchos como medio, actualmente se consideran factores determinantes para explicar la mala acogida y la triste permanencia de N64 en el mercado. No obstante, a diferencia de la mayoría de las videoconsolas de la época, que contaban con 16 o 32 bits, la máquina de quinta generación estaba equipada con 64 bits, algo revolucionario en cuanto a velocidad y capacidad, superando incluso el rendimiento de Saturn y la primera PlayStation. Otra de las características más aplaudidas del dispositivo fueron sus cuatro puertos para el controlador.

Los jefes de Nintendo se vieron obligados a reaccionar y acompañados por Rareware, una de sus subsidiarias más competentes y desarrolladores de Donkey Kong Country (SNES), la compañía de Kioto se centró en forjar su propio camino proporcionando una biblioteca de clásicos indispensables para la colección de cualquier seguidor del ocio electrónico. Clásicos como ‘Killer Instinct GOLD’, ‘Pilotwings 64′, ‘STAR WARS: Shadows of the Empire’, ‘Jet Force Gemini’, ‘F-Zero X’, ‘Sin and Punishment’, ‘Blast Corps’, ‘Yoshi’s Story’, ‘Diddy Kong Racing’, ‘Pokémon Snap’ y muchos otros que ampliarían la lista.

Descatalogada en 2002, Nintendo 64 recibió 338 juegos, varios de ellos títulos memorables que marcaron a toda una generación, pero el mayor éxito, por supuesto, se lo apunta Super Mario 64, con más de 11 millones de unidades vendidas. La compañía distribuyó 32,93 millones de consolas en los seis años de fiel y sufrido servicio. La primera videoconsola genuina con potencia de 64 bits. El ave fénix “post-mortem” del gigante japonés, que hasta aquel momento reinaba en la industria del videojuego.