De acuerdo con una IA, así serían hoy Michael Jackson, Heath Ledger, Bruce Lee, Elvis Presley…

El mítico club de los 27 está formado por artistas que han muerto a esta edad. Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse o Jimmy Hendrix entre otros. Son artistas que han muerto en la cúspide de su carrera. Otros que también han desaparecido pero su talento aún se echa de menos son Heath Ledger, Michael Jackson, John Lennon, Bruce Lee o Elvis Presley. Pues gracias a la tecnología de inteligencia artificial y el empeño de un fotógrafo, hoy es posible ver cómo sería si estuvieran vivos.

Precisamente así se llama el proyecto del fotógrafo Alper Yesiltas, responsable de la idea: As if nothing happened (Como si nada hubiera ocurrido). En él, diez figuras reconocidas del arte han sido tratadas con programas de edición de imagen e inteligencia artificial para traerlas de vueltas a la vida.

Este tipo de programas informáticos utilizan un algoritmo de IA de dos partes llamado red generativa antagónica (GAN por sus siglas en inglés). La primera parte toma un rostro y produce otro del mismo individuo a una edad objetivo, por ejemplo 70 años.

Para que el resultado sea creíble, antes de lanzarlo al público hay una segunda parte. En ella se compara la imagen de la persona a los 70 años creada por la IA con una imagen real de alguien de esa edad. El programa aprende comparando ambos resultados no una, sino decenas de veces con cientos de miles de imágenes distintas hasta conseguir resultados creíbles.

Justamente lo que persigue Yesiltas con su proyecto. “El desarrollo de la tecnología de IA – explica el fotógrafo de origen turco –, me ha emocionado mucho y me ha hecho pensar que cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver a algunas de las personas que echaba de menos y así surgió este proyecto. La parte más difícil del proceso creativo para mí es hacer que la imagen me parezca “real”. El momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista, como si la hubiera tomado un fotógrafo”.