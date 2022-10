Estos son los 10 mejores helicópteros de combate del mundo

Como con todos los ranking, hay opiniones para todos los gustos, pero aquí nuestra apuesta por los 10 mejores helicópteros de combate actualmente en servicio y en fabricación. Estados Unidos y Rusia se llevan la palma, con tres aparatos cada país, a los que se suman un chino, un sudafricano, otro indio, un italiano y, por último, el Tiger o Tigre fabricado por Airbus para varios países de la Unión Europea.

Puesto que sería muy difícil compararlos tal cual, pues cada reúne una serie de características que hace a unos muy diferentes de otros, hemos hecho una enumeración por lo que el orden en el que están colocados no indica necesariamente un listado de mejor a peor.

1. AH-64 Apache (Estados Unidos)

Marruecos ha adquirido 24 helicópteros Apache FOTO: Boeing

Pocos helicópteros de combate son tan reconocibles como el AH-64 Apache. Su agresiva silueta se ha podido ver, no solo en numerosos escenarios de guerra, sino también en infinidad de películas y series. Construido originalmente por Hughes Helicopters (ahora MD Helicopters) y actualmente fabricado por Boeing, el vuelo inaugural tuvo lugar en septiembre de 1975, pero no entró en servicio en el Ejército de Estados Unidos hasta abril de 1986 y recibió su bautismo de fuego durante la Operación Causa Justa en Panamá en diciembre de 1989, en un asalto de alta precisión al edificio de la Comandancia de las Fuerzas de Defensa panameñas de Manuel Noriega (PDF).

Pese a ello, fue durante la Operación Tormenta del Desierto en 1991 cuando el Apache dejó a ser un helicóptero más para convertirse poco menos que en una leyenda del aire. Efectuó los primeros disparos de la campaña, derribando dos instalaciones clave de radar de alerta temprana en el oeste de Irak y despejando así un corredor libre de detecciones para los aviones de la Fuerza Aérea de EE.UU. Durante el conflicto los Apache destruyeron más de 500 carros de combate principales (MBT) de Saddam Hussein.

Pero, desde entonces, el AH-65 Apache no ha dejado de evolucionar con la incorporación del cañón de cadena M230 de 30 mm, los cohetes aire-tierra Hydra-70 y CRV7 de 70 mm, el misil AGM-114 Hellfire o el AIM-92 Stinger.

Una de sus últimas actualizaciones es el Apache AH-64E, una versión que introduce importantes mejoras con respecto a sus precursores y que ha despertado grandes expectativas. La aeronave es capaz de detectar 256 objetivos potenciales a la vez hasta un rango de 16 kilómetros y se mueve a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Incorpora hasta 16 misiles Hellfire guiados por láser para destruir tanques. También puede transportar hasta 76 cohetes contra objetivos no blindados. La aeronave monta un potente cañón de morro de 30 mm capaz de disparar 600 proyectiles por minuto.

En su análisis del modelo, la revista Popular Mechanics resalta algunos de los avances del nuevo Apache: “Los ojos del helicóptero de ataque consisten en tres maravillas electrónicas que podrían haber salido directamente de una película de Star Wars: el sistema de orientación y navegación de visión nocturna TADS/PNVS de Martin Marietta, la mira diurna/nocturna montada en el casco Honeywell y el McDonnell Douglas/Bell Visor de seguimiento de objetivos diurno/nocturno montado en mástil”.

La nueva tecnología de Honeywell incorpora la mira montada en el casco del piloto. Con solo mirar al objetivo enemigo se dispara el cañón.

El desarrollo del AH-64A en 1984 fue la respuesta militar estadounidense al fracaso de la guerra de Vietnam, donde los helicópteros americanos vivieron un infierno. Desde mediados de los ochenta, este moderno aparato ha vivido varias evoluciones.

Boeing, su fabricante, asegura que existen más de 1.200 unidades en funcionamiento que acumulan más de cuatro millones de horas de vuelo, 1,3 millones de las cuales han sido en combate.

El Apache AH-64 “representa la columna vertebral de la flota de helicópteros de ataque del Ejército de EEUU y de muchas fuerzas de defensa internacionales.

2. Mi-24 “Hind”

Mi-24 Hind ruso FOTO: De Anna Zvereva from Tallinn, Estonia - Russian Helicopters, 2302, Mil Mi-35M, CC BY-SA 2.0

Y si por un lado tenemos el Apache, no podía faltar su némesis, su enemigo al otro lado del espejo, en su origen soviético, ahora rusa. Estamos hablando del Mi-24, más conocido como Hind, que entró en servicio a finales de la década de 1970, en plena desescalada de la Guerra Fría pero sin que nadie pudiese imaginar aún el desmoronamiento de la URSS.

Dio sus primero pasos como vehículo para el transporte de tropas, pero después fue reconfigurado como helicóptero de combate a partir de la variante Hind-D, que fue una auténtica pesadilla para los muyahidines durante la invasión y ocupación soviética de Afganistán de 1979 a 1989. Tanto fue así, que la CIA decidió suministrar misiles Stinger a los rebeldes afganos para hacer frente a este helicópero, misiles que años más tarde esos mismos muyahidines también usarían contra los estadounidenses.

Asimismo, el Hind también fue usado por el Irak de Saddam Hussein para aplastar brutalmente una rebelión chiíta en el sur del país en marzo de 1991.

El Hind, una auténtica fortaleza voladora, viene avalado por su papel clave en más de 40 conflictos y ha sido desplegado en más de 40 países. El arsenal del helicóptero, dependiendo del modelo, incluye una ametralladora Yak-B de cuatro cañones de 12,7 mm, un cañón fijo de 30 mm o uno de 23 mm incorporado y montado de forma flexible... Además las versiones Mi-24P y Mi-24V incorporan tienen cuatro pilones bajo el ala para hasta 12 misiles antitanque como el Shturm.

También funciona como un transporte de tropas con capacidad para hasta ocho pasajeros.

Otra de sus características es su fuselaje blindado muy resistente, capaz de aguantar impactos de proyectiles de 12,7 mm. Y todo ello sin perder en rapidez, ya que alcanza una velocidad máxima de 335 kilómetros por hora. Es capaz además contrarrestar los misiles antiaéreos Stinger estadounidenses y dispone de bengalas de contramedidas y sistemas de advertencia de misiles.

3. Ka-52 “Alligator”

Helicóptero Ka-52 Alligator del Ejército ruso FOTO: De Vlsergey - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0

El periodista estadounidense Logan Nye, que sirvió como paracaidista de la 82ª División Aerotransportada, ha calificado el Ka-52 Alligator ruso como el mejor helicóptero de reconocimiento y combate del mundo. De nueva generación, está diseñado para coordinar la gestión de la batalla y la adquisición de objetivos para otros helicópteros para misiones aire-aire, aire-superficie, reconocimiento e interferencia de radio.

Se trata de un desarrollo a partir del monoplaza Ka-50, para alojar a dos ocupantes sentados uno junto al otro. Tras casi una década en los centros de desarrollo del fabricante ruso Kamov, comenzó a fabricarse en serie a partir del año 2008. Es algo más largo que el Ka-50 monoplaza pero básicamente comparten el 85% de las piezas.

Destaca sobre todo, y ahí es donde se nota que se trata de un aparato de última generación, por su cabina de vuelo actualizada con pantallas, proyección de datos en el parabrisas (HUD), visor en el casco y el sistema de ataque integrado. Cuenta además con asientos ejectables.

El Ka-52 entró en servicio en 2011 con las primeras unidades operativas de la Federación de Rusia. Se encargaron 2 Ka-52 experimentales y 24 de serie para ser entregados hasta 2012. Un segundo contrato fue firmado en 2011 para comprar 146 helicópteros Ka-52 hasta 2020. En 2018 se expresó interés en comprar 114 Ka-52 adicionales dentro del nuevo Programa Estatal de Armamento 2018-2027. La Fuerza Aérea Rusa se cree que operaba unos 200 helicópteros Ka-52 en 2020.

Puede alcanzar una altitud máxima de 5.500 metros con una velocidad de crucero de 260 kilómetros hora y una velocidad máxima de 300. También consigue una tasa de ascenso de 12 metros por segundo y una autonomía de 460 kilómetros.

El Alligator, como es conocido, también cuenta con un amplio surtido de armas de ataque encabezado por un cañón móvil 2A42 de 30 milímetros con 240 rondas de munición perforadora y de fragmentación. Además, dispone de 6 anclajes externos ubicados bajo las pequeñas alas donde poder acarrear más armamento, como misiles anticarro guiados por láser Vikhr y Ataka, lanzadores B8V-20 para cohetes S-8 y misiles aire-aire tipo Igla-V guiados por infrarrojo.

En 2020 se hizo público que se estaba trabajando en la versión Ka-52M, modernización que mejora diversas capacidades operativas y de armamento. El trabajo de desarrollo sobre la modernización necesaria del Ka-52 tuvo en cuenta la experiencia rusa en Siria.

El Ministerio de Defensa ruso también ha desarrollado una versión naval denominada Ka-52K Katran, elegido como nuevo helicóptero de ataque embarcado de la Aviación Naval Rusa. Sus características incluían palas de rotor plegables, alas plegables y sistemas de soporte naval, tratamiento anticorrosión especial y nuevo radar para operar con misiles antibuque. El primero de los cuatro Ka-52K voló en marzo de 2015.

4. Mi-28 “Havoc” (Rusia)

Helicóptero ruso Mi-28 Havoc FOTO: De Pavel Adzhigildaev CC BY-SA 3.0

El Mi-28 “Havoc” es el sucesor del Hind, que realizó su vuelo inaugural en 1982 pero no entró en servicio en Rusia hasta 2009. El mencionado periodista Logan Nye lo califica como el tercer mejor helicóptero de ataque del mundo, tras el Ka-52 “Alligator” y el Apache: “Lleva misiles antitanque que pueden perforar un metro de blindaje. También tiene vainas para cohetes no guiados de 80 mm, cinco lanzagranadas de 122 mm, cañones de 23 mm, ametralladoras de 12,7 mm o 7,62 mm, o bombas. También tiene un cañón de 30 mm montado bajo el morro”.

Se trata de un helicóptero con rotor principal de cinco palas, biplaza en tándem, y con capacidad operativa todo tiempo y día-noche. Está destinado totalmente al ataque, mejor optimizado que su antecesor Mi-24 para misiones antitanque. El armamento principal consta de un cañón Shipunov 2A42 de 30 mm situado bajo el morro con una cadencia de disparo de 900 proyectiles/min y un máximo de 300 proyectiles, y además puede cargar de forma externa misiles y cohetes en cuatro pilones montados bajo las estructuras alares laterales de las que dispone: misiles antitanque guiados 9K114 Shturm y 9M120 Ataka-V; cohetes no guiados de 80 o 130 mm; bombas de hasta 500 kg; cañones de 40 mm; dispositivos lanzagranadas o de colocación de minas

El Havoc debutó en combate durante la intervención rusa en Siria, concretamente durante las operaciones contra el ISIS en la batalla por Palmira, y también ha sido muy utilizado en Ucrania.

Está diseñado para ser un compañero de ataque del probado y confiable Mi-24 Hind. A pesar de su aspecto grande e incluso un poco desgarbado, engaña, puesto que es más rápido que el Apache y tiene algunas características de diseño interesantes propias.

Por ejemplo, está construido con asientos y tren de aterrizaje que absorben energía, lo que significa que la tripulación puede sobrevivir a una caída vertical en caso de un aterrizaje forzoso a 12 m / s. La cabina también está blindada y es capaz de soportar balas perforantes de blindaje de 7,62 mm y 12,7 mm e incluso proyectiles de cañón de 20 mm en algunos casos.

Se trata de un helicóptero biplaza (piloto y artillero) con asientos en línea. Posee un compartimento habilitado para tres personas pensado para posibles evacuaciones. Dispone también de un sistema de contramedidas con dispensadores de bengalas UV-26, así como sistemas de alerta de aproximación de misiles en la banda ultravioleta. Además los elementos menos importantes están situados por delante de los de mayor importancia (que están incluso duplicados) para minimizar daños.

Este helicóptero también tiene una pantalla montada en el casco que permite al piloto designar objetivos para que el artillero dispare. La potencia de fuego incluye de todo, desde proyectiles de Sabot de alto explosivo incendiario y de eliminación de armaduras hasta misiles antitanque de alto explosivo y más.

5. Bell AH-1Z Viper (Estados Unidos)

Varios Bell AH-1Z Viper del cuerpo de Marines de Estados Unidos, volando en escuadrilla FOTO: La Razón (Custom Credit)

El AH-1Z Viper es un helicóptero de ataque bimotor fabricado en Estados Unidos por Bell Helicopter, basado en el AH-1W SuperCobra y fue desarrollado para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Incorpora un sistema de rotor principal de materiales compuestos de cuatro palas, transmisión mejorada, y un nuevo sistema de adquisición y designación de objetivos. El AH-1Z es parte del programa de actualización H-1, junto al UH-1Y Venom. También es llamado Zulu Cobra en referencia a su letra de variante. A diferencia de su predecesor, posee una transmisión significativamente mejor y un nuevo sistema de designación de objetivos, aunque el 85% de sus componentes es afín con los del Bell UH-1Y, lo que reduce la necesidad de dedicar costos de logística, mantenimiento y entrenamiento adicionales para toda la flota.

El AH-1Z voló por primera vez el 8 de diciembre de 2000. Bell entregó tres aeronaves prototipos al Mando Naval de Sistemas Aéreos (NAVAIR) de la Armada estadounidense en la Naval Air Station Patuxent River en julio de 2002, para la fase de pruebas de vuelo del programa. La producción a bajo ritmo comenzó en octubre de 2003 con entregas hasta 2018.

El AH-1Z incorpora una nueva tecnología de rotor con aviónica militar, sistema de armas, y sensores electroópticos mejorados en una plataforma de armas integrada. Tiene supervivencia mejorada y puede encontrar blancos a grandes distancias y atacarlos con armas de precisión.

El nuevo sistema de rotor rígido sin rodamientos del AH-1Z tiene un 75% menos partes que un sistema articulado de cuatro palas. Las palas están hechas de materiales compuestos, que tienen una mayor supervivencia balística, y tiene un sistema de plegado semiautomático para el almacenaje a bordo de naves de asalto anfibio. Sus dos rediseñadas alas embrionarias son más largas, cada una con una estación de punta alar para un misil como el AIM-9 Sidewinder. Cada ala tiene otras dos estaciones para contenedores de cohetes Hydra 70 de 70 mm, o lanzadores cuádruples de misiles AGM-114 Hellfire. El radar de control de fuego AN/APG-78 Longbow también puede ser montado en una estación de punta alar.

Entre sus características, permite escanear minuciosamente las zonas de aterrizaje, perseguir objetivos con precisión y reaccionar a las amenazas en vuelo. Asimismo, en caso de necesidad identifica el objetivo y lo destruye con precisión. El Bell AH-1Z es el único helicóptero de ataque del mundo con capacidad para misiles aire-aire totalmente integrada, lo que le brinda una mayor ventaja aérea. Los sensores de última generación permiten a los pilotos identificar, rastrear y asignar objetivos, incluso al alcance máximo del arma.

Incluso en situaciones adversas meteorológicas, conserva la visibilidad y la seguridad. Si casco optimizado TopOwl aumenta la realidad directamente a los ojos del piloto, que pueden seguir manteniendo la cabeza erguida sin apartar la mirada del campo de batalla.

Teniendo en cuenta que su principal cliente es el Cuerpo de Marines, es un aparato resistente al agua salada y la corrosión. Todos los componentes del H1 están marinizados conforme a las especificaciones de la Marina de EE. UU. para proteger su fuselaje de la corrosión, y su tripulación del peligro.

6. Eurocopter Tigre (Unión Europea)

Imagen de dos de los helicópteros Tigre del Ejército de Tierra FOTO: Ministerio de Defensa

El Tiger HAD es el helicóptero de ataque polivalente del fabricante europeo Airbus, diseñado para realizar reconocimiento armado, escolta aérea o terrestre, combate aire-aire, apoyo de fuego terrestre, destrucción y guerra antitanque, de día o de noche y en condiciones adversas. Actualmente es utilizado por ejércitos de distintos países de la Unión Europea, como Alemania, Francia y España.

De hecho, su compra por el Ministerio de Defensa español dio lugar a la creación e implantación de una verdadera industria de helicópteros en torno a la planta de Airbus Helicopters en Albacete, con capacidad de diseño, desarrollo, ingeniería, producción, montaje y pruebas, así como de sostenimiento. El contrato se firmó en 2003 y el Ejército tuvo su primera unidad a finales de 2005. España recibió seis unidades de la versión francesa HAP y, dio un paso más, puso en marcha el diseño de su propia versión, el “Tigre” HAD. El primer helicóptero español” aterrizó en 2013 en la base del Batallón de Helicópteros de Ataque (Bhelma 1) en Almagro (Ciudad Real).

El “Tigre” HAD, denominado HA-28 en el Ejército de Tierra, tiene un peso máximo al despegue de 6.600 kilogramos, media tonelada más que el modelo francés, debido básicamente al aumento de la protección balística de las cabinas de piloto y tirador. El incremento del peso se traduce también un motor más potente, en concreto un 14% más. Entre mejoras destaca asimismo la instalación de una segunda radio, el paso de un sistema analógico de grabación de datos a uno digital, una radiobaliza de impacto con sistema de localización y un nuevo visor. El tirador, por su parte, utiliza un novedoso casco que le permite controlar el cañón principal con una simple mirada al objetivo.

Este es un helicóptero multifunción que es capaz de manejar todo tipo de misiones de vigilancia, antitanque y de apoyo aéreo cercano. También puede volar de noche y en todas las condiciones climáticas. Pero lo más interesante es el hecho de que ha sido diseñado para manejar estas misiones incluso en caso de ataques de guerra nuclear, biológica o química.

Como uno de los helicópteros más nuevos de la lista, el Eurocopter Tiger es también uno de los más avanzados tecnológicamente. Incluye capacidades de sigilo con firmas visuales, de radar, infrarrojas y acústicas minimizadas. También está construido con un 80% de polímero reforzado con fibra de carbono y materiales de kevlar con un fuselaje que también puede soportar rayos y pulsos electromagnéticos. El Tiger cuenta con un sistema Osiris montado en un mástil que funciona como una cámara térmica, un telémetro láser, un designador de objetivos y más.

Respecto al armamento, el helicóptero cuenta, debajo del morro, con un cañón frontal de 30 mm fabricado por la empresa francesa Nexter, capaz de realizar 450 disparos por minuto y con un alcance de 2,5 kilómetros. Dispone además de cuatro puntos de anclaje en las estructuras alares para cargar diferentes combinaciones de cohetes y misiles, según la misión.

La versión española puede portar dos lanzadores, cada uno con dos misiles aire-aire Mistral de MBDA e integrar hasta ocho misiles contracarro Spike ER de la israelí Rafael. Los “Tigre” de las Famet, además, están preparados para incorporar cuatro lanzaderas, dos de 19 tubos y otras dos de siete tubos, para cohetes de 70 mm de prácticas y de alto poder explosivo suministrados por Thales. Al igual que la versión francesa, también están adaptados para lanzar cohetes de 68 mm. Aquí es bueno señalar que a los franceses les gustó tanto la versión española (HAD) que decidieron modernizar todos sus helicópteros HAP a esta configuración, trabajos que aún no han termiando.

El “Tigre” ha supuesto una revolución tecnológica y operativa para el Ejército de Tierra. Se trata de un helicóptero de ataque diseñado para misiones de apoyo de fuego, protección y lucha contracarro, con capacidad de combate tanto de día como de noche y con un elevado índice de supervivencia, potencia de fuego y capacidad de disuasión. Ha aterrizado incluso en el portaaeronaves Juan Carlos I, buque insignia de la Armada, lo que pone de manifiesto su capacidad de proyección y expedicionaria.

Por si fuera poco, el Ministerio de Defensa ya tiene un calendario previsto para la llegada de la futura versión del helicóptero de ataque Tigre MK III a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (Famet). El plan actual es que la flota 18 helicópteros modernizados a partir de la versión actual HAD entre en servicio entre 2030 y 2035.

7. HAL Light Combat Helicopter (India)

Imagen del helicóptero indio de combate HAL volando en una zona de alta montaña FOTO: By Government of India

El HAL Light Combat Helicopter ( LCH ) es un helicóptero de ataque polivalente indio diseñado y fabricado por Hindustan Aeronautics Limited (HAL). El LCH ha sido ordenado por la Fuerza Aérea India (IAF) y el Ejército Indio . Su techo de vuelo es el más alto entre todos los helicópteros de ataque. [2]

El ímpetu para el desarrollo del LCH llegó durante la Guerra de Kargil, un conflicto librado entre India y Pakistán en 1999, que reveló que las fuerzas armadas indias carecían de un helicóptero armado adecuado capaz de operar sin restricciones a gran altitud. En consecuencia, se iniciaron esfuerzos exploratorios hacia la conceptualización de un helicóptero de combate para desempeñar esta función cuyo resultado fue denominado simplemente LCH.

El LCH se basó en gran medida en un helicóptero autóctono anterior desarrollado y fabricado por HAL, el Dhruv. El 29 de marzo de 2010, el primer prototipo LCH realizó su vuelo inaugural. Tras un amplio programa de pruebas, recibió la certificación de su configuración básica. El 26 de agosto de 2017 se inauguró formalmente la producción en serie limitada del LCH. El 19 de noviembre de 2021, el primer ministro Narendra Modi entregó formalmente el LCH al mariscal jefe del aire de la IAF Vivek Ram Chaudhari, despejando el camino para la inducción a gran escala.

La longitud del helicóptero es 15,8 metros, y el diámetro del rotor principal - 13,3 metros. El peso máximo de despegue del helicóptero es de 5,8 toneladas. El LCH es capaz de acelerar hasta 330 kilómetros por hora y volar a una distancia de 550 kilómetros. Se fabrica de acuerdo con el esquema clásico con alojamiento de la tripulación en tándem. La cabina del helicóptero puede soportar impactos de balas perforantes de 12,7 mm, y el tren de aterrizaje no es extraíble y absorbe energía para aumentar la seguridad de la tripulación durante un aterrizaje de emergencia.

En 2017, el Ministerio de Defensa de India anunció la compra prevista de los helicópteros LCH, de los cuales 176 están destinados a la Fuerza Aérea de la India, y también 64 para el ejército.

Su función principal es ser utilizado para una variedad de propósitos operativos, como realizar defensa aérea contra objetivos aéreos de movimiento lento, incluidas aeronaves tripuladas y vehículos aéreos no tripulados (UAV), participación en operaciones de contrainsurgencia (COIN) y operaciones de fuerza de contrasuperficie (CSFO), la destrucción de las operaciones de defensa aérea enemigas y un uso ofensivo más amplio durante la guerra urbana.

En términos de su configuración básica, el LCH posee un fuselaje relativamente angosto y está equipado con perfil de sigilo, protección de armadura y puede llevar a cabo operaciones de combate de día y de noche. Según los informes, las medidas de protección incluidas en el helicóptero incluyen un sistema de camuflaje digital , un supresor de infrarrojos (IR) instalado en el escape del motor y un exterior cubierto por paneles planos inclinados para minimizar su sección transversal de radar (RCS).

Está equipado con una cabina de vidrio que acomoda un Sistema integrado de pantalla y aviónica (IADS) que utiliza una serie de pantallas multifunción junto con el sistema de designación y adquisición de objetivos a bordo (TADS). Un elemento destacado del sistema TADS es la mira montada en el casco (HMS), que sirve como instrumento principal para apuntar y activar el armamento del helicóptero. El LCH está protegido a través de una amplia suite de guerra electrónica proporcionada por la división sudafricana de Saab Group que incluye un receptor de advertencia de radar (RWR), receptor de advertencia de láser (LWR) y un sistema de advertencia de aproximación de misiles (MAW).

El cañón M621 está incorporado en una torreta THL 20 construida por Nexter e integrado en una mira montada en el casco . También se pueden equipar un máximo de cuatro misiles guiados antitanque de 70 mm; las opciones incluyen misiles construidos tanto en el extranjero como en la India, este último en forma de misil antitanque Helina. En cuanto a los misiles aire-aire, el LCH deberá poder armarse con el misil MBDA Mistral 2.

8. Denel AH-2 Rooivalk (Sudáfrica)

Imagen del helicóptero Rooivalk sudafricano FOTO: La Razón (Custom Credit)

La flota de 12 Denel AH-2 Rooivalk está en servicio con la Fuerza Aérea Sudafricana (SAAF). Los éxitos recientes de Rooivalk en su papel como Helicóptero de Apoyo de Combate (CSH) al participar en misiones de mantenimiento de la paz en el continente (África) han demostrado una vez más que Rooivalk es un producto importante con un papel considerable que desempeñar en situaciones de combate, proporcionando una potencia de fuego sin igual, movilidad y protección del aire. El Rooivalk proporciona al comandante militar capacidades diurnas, nocturnas y en condiciones adversas para aplicar potencia de fuego pesada y móvil a través de un cañón con torreta de 20 mm, cohetes de 70 mm y posibles misiles aire-tierra y misiles aire-aire.

Denel Aeronautics se está preparando para un Programa de actualización inminente del CSH, cuya implementación se realizará a través de un enfoque por etapas, que se basará en la línea de base actual comúnmente conocida como Mk1; abordar la obsolescencia, introducir sistemas de armas mejorados o nuevos, ayudas defensivas y aviónica, remodelar el sistema de apoyo y abordar la reindustrialización.

Denel AH-2 Rooivalk (traducido del afrikaans Kestrel) está diseñado para atacar objetivos terrestres, labores de escolta y apoyo aéreo, así como para llevar a cabo reconocimiento aéreo y tareas de contra-guerrilla. La tripulación del helicóptero de ataque está formada por personas 2: el piloto y el operador de los sistemas de armas.

El trabajo de diseño de AH-2 Rooivalk fue lanzado por Denel Aviation en 1984. El helicóptero de ataque se suponía no solo para apoyar a las fuerzas terrestres, sino también para llevar a cabo combates aéreos con helicópteros y aviones enemigos de bajo vuelo. Los estudios sobre la creación del helicóptero encargado por la Fuerza Aérea de Sudáfrica comenzaron en el año 1981. Después de que se ensamblaran varias muestras intermedias, que se usaron para refinar el diseño, la aviónica y las armas, se crearon tres prototipos, el último de lòs cuales se convirtió en la modificación de preproducción del Kestrel.

El primer vuelo del helicóptero se realizó el 11 febrero de 1990, adoptado en febrero del año 1999. El helicóptero se fabricó de 1997 a 2001. Con respecto a las tácticas del AH-2 Rooivalk, los especialistas africanos parecen confiar en la filosofía del Mi-24 ruso. Se sabe que los helicópteros de esta clase están diseñados para llevar a cabo ataques con bombas en el borde frontal de la defensa del enemigo, mientras que el Mi-24 cae en el área afectada de todos los tipos de misiles antiaéreos y aviones pequeños.

Vale la pena señalar el hecho de que el término “helicóptero de combate” en sí mismo no se ajusta en gran medida a vehículos como el Cobra o el Apache, que realizan más funciones antitanque. Estos helicópteros no pueden sobrevivir bajo el fuego de las defensas aéreas no suprimidas del enemigo; la táctica principal de su uso es lanzar un sistema de misiles antitanques a la máxima distancia posible sin entrar en la zona de defensa antiaérea enemiga. Estos helicópteros realizan un ataque de tropas enemigas solo en ausencia de resistencia antiaérea.

Según el concepto utilizado, el AH-2 Rooivalk está mucho más cerca del Mi-24 que del Apache. La filosofía que caracteriza a esta máquina se puede formular con las siguientes palabras: el helicóptero no debe ser detectado por el enemigo, pero si lo encuentra, no debe dañarse, pero el daño no es una catástrofe, y si el helicóptero fue derribado, no debería caerse cuando se cae.

De acuerdo con los requisitos para el helicóptero de ataque de la Fuerza Aérea Sudafricana, fue optimizado para resolver misiones de combate en áreas con terreno difícil, en condiciones de rango de altitud limitado (5-15 m. Sobre el terreno) y en condiciones polvorientas. El helicóptero de ataque se hizo doble con un timonel de cinco palas y rotores de cuatro palas. Está equipado con un tren de aterrizaje de triciclo que no se retrae durante el vuelo con una rueda trasera, así como una pequeña extensión de ala y dos motores de turbina de gas suficientemente potentes.

El fuselaje del AH-2 Rooivalk es de tipo aeronáutico, en su parte frontal se encuentra la cabina de pilotos con una disposición en tándem de un piloto y un artillero-operador de armamentos. El asiento del piloto está detrás y ligeramente más alto que el sillón del operador, lo que proporciona a todos los miembros de la tripulación buenas condiciones de visión hacia adelante y hacia los lados.

En este caso, los diseñadores implementaron el principio de proteger las partes más importantes de la estructura con menos valor. El diseño del chasis de tres ruedas es capaz de soportar las cargas que se producen en el caso de un aterrizaje de emergencia con una velocidad vertical de un descenso de helicóptero a 10 m / s. Como una planta de energía en el AH-2 Rooivalk, se utilizaron los motores de turbina de gas de turbo-eje 2 “Topaz”, que son modernización de los motores franceses “Makila” 1А2 fabricado por Turbomeca.

Para evitar que el polvo y la arena ingresen a los motores del helicóptero, se utilizan entradas de aire con filtros especiales. Para apuntar el arma y detectar objetivos en un helicóptero, se utiliza un sistema de indicación de objetivo giroscópico estabilizado TDATS ubicado en la punta de la máquina, que tiene sensores del sistema de imágenes térmicas FLIR. Además, el helicóptero está equipado con un buscador de rango láser, una cámara de televisión con poca luz y un dispositivo automático de rastreo de objetivos. El uso de este equipo le permite detectar un objetivo a una distancia de 8,5 km. En el día y hasta 4,5 km. por la noche Además, el helicóptero AH-2 Rooivalk está equipado con un receptor de sistema de navegación por satélite y un sistema de navegación inercial. Toda la información de los sistemas de designación de objetivos y la información de navegación de vuelo se muestran en pantallas multifuncionales que se encuentran en la cabina (3 para cada miembro de la tripulación). Esta información también puede transmitirse a puntos de control terrestre u otros helicópteros de este tipo.

El armamento del helicóptero de ataque Denel AH-2 Rooivalk incluye una automática de 20 mm. aviación el arma, que se encuentra en la torreta debajo de la proa del fuselaje de la máquina (la velocidad inicial del proyectil de 720 m / s, la velocidad de disparo - 600 disparos / min.). Las miras del casco se usan para apuntar el arma al objetivo, ambos miembros de la tripulación tienen tales miras. Hay 2 pilones debajo de las consolas del ala para montar armas suspendidas, y las guías aire-aire para los misiles Sidewinder o V3B Kukri están montados en los extremos del ala. Además, se pueden montar 2-4 lanzadores con 8-16 ATGM ZT-6, así como lanzadores para cohetes no guiados de un calibre de 70 mm, en pilones.

9. CAIC WZ-10 (China)

Helicóptero CAIC WZ-10 de fabricación china FOTO: De 3GO*CHN-405/mjordan_6 Air/Changhe-WZ-10/2191850/L/, CC BY-SA 3.0

El WZ-10 es el primer helicóptero de ataque de fabricación china donde el piloto y el artillero van sentados en tándem. La aeronave, basada en un proyecto del fabricante ruso Kamov, es utilizada por el Ejército Popular de Liberación de China desde febrero de 2011.

El aparato tiene una autonomía de 1.120 kilómetros y pesa unos 5.100 kilos vacío. Según la televisión china, tiene cuatro puntos de anclaje exteriores que pueden transportar misiles aire-tierra, aire-aire y cohetes, así como un cañón calibre 23 milímetros.

En el helicóptero se pueden montar hasta 16 misiles antitanque, cuatro lanzacohetes múltiples de 7 cañones o dos lanzacohetes múltiples de 32 cañones. Se pueden usar diferentes combinaciones para diferentes misiones. Los misiles, por ejemplo, podrían emplearse contra vehículos blindados y tanques, mientras que los cohetes y las armas de fuego podrían usarse contra la infantería.

Así, un grupo básico de cuatro WZ-10 puede transportar 32 misiles antitanque, ocho lanzacohetes múltiples de 57 mm y cuatro cañones, suficientes para destruir tres compañías de tanques. El WZ-10 también puede disparar el misil aire-aire TY-90 de clase 50 kilogramos contra helicópteros hostiles.

El origen del proyecto surge en el año 1998 ante la necesidad de la creación de aparatos de combate capaces de combatir con eficacia contra los vehículos terrestres blindados. El proyecto del helicóptero CAIC Z-10 se desarrolló en muy poco tiempo y ya en 2003 el helicóptero realizó su primer vuelo de prueba, que resultó ser todo un fracaso, ya que la mayoría de las expectativas de los desarrolladores de aeronaves no se cumplieron. Debido al hecho de que la dirección del fabricante de aviones “Changhe Aircraft Industries Corporation” no estaba satisfecha con el primer prototipo, el proyecto se envió para una revisión adicional, donde permaneció durante otros 9 años, hasta que se presentó oficialmente en 2012.

Aunque no se sabe mucho del aparato ante el secretismo con el que mantiene el proyecto el Gobierno chino, sí se sabe que es capaz de destruir vehículos ligeramente blindados y blindados y, de hecho, se habría convertido en una de las principales unidades de choque de las fuerzas aéreas de China, habiendo hasta un centenar de unidades operativos.

Según el digital “The Diplomat”, puede estar armado con misiles antitanque AKD-9 o AKD-10, cápsulas de cohetes y lleva una torreta debajo del morro para un cañón de 23 o 30 milímetros. También tiene una capacidad aire-aire secundaria y puede transportar el misil aire-aire TY-90.

En 2018, surgieron imágenes que mostraban el Z-10 en un aeródromo chino con paneles de blindaje adicionales conectados externamente a la cañonera. Según los expertos militares chinos, los paneles de blindaje adicionales están hechos de un material liviano supuestamente basado en grafeno debido al débil motor del helicóptero. “Los helicópteros chinos, incluido el Z-10, no tenían armadura adicional porque sus motores solo podían levantar un cierto peso”, dijo un experto militar chino citado por el Global Times el 10 de octubre de 2018.

El modelo consta de dos motores de turbina de gas de la marca WZ-9, cada uno de los cuales es capaz de ofrecer una tracción de 1.350 CV. De hecho, uno de los problemas de este aparato es la poca potencia de sus motores, que supuestamente impiden que el Z-10 lleve su carga útil máxima de armas, incluidos hasta 16 misiles antitanque HJ-10.

La velocidad máxima de vuelo de la aeronave es de 350 km\h y tiene una autonomía máxima de 825 kilómetros.

10. AgustaWestland AW129 Mangusta (Italia)

Imagen del helicóptero AgustaWestland AW-129 FOTO: AgustaWestland

El AW129 Mangusta es un helicóptero de ataque ligero antiblindados de fabricación italiana, concretamente por el consorcio Leonardo, que sirve principalmente en el ejército de este país y también en el de Turquía. El diseño del A129 comenzó en 1978. El primero de cinco prototipos Mangusta realizó su vuelo inicial oficial el 15 de septiembre de 1978, y el quinto prototipo tuvo su primer vuelo en marzo de 1986.

Aunque asignado actualmente a labores de exploración y escolta, se desarrolló inicialmente con funciones antitanque, armado con misiles guiados por cable TOW y cohetes de 81 mm. El helicóptero tuvo su bautismo de fuego en Somalia durante la Operación Restaurar Esperanza (1992-1994); siempre en la versión antitanque, pero también armado con ametralladoras de 12,7 mm instaladas en cápsulas especiales en las sub alas; participó también en operaciones en Albania en 1997, en la República de Macedonia y en Kosovo (1998-2000) así como en teatros recientes en Irak y Afganistán.

Posteriormente, la aeronave fue equipada con el sistema de observación y orientación (OTS) “Top Lite” al que se asoció el sistema de misiles c/c “SPIKE” de 3ra generación. Actualmente el A129 está asignado a los Departamentos AVES de Casarsa della Delizia - 5º Regimiento “RIGEL” y Rimini - 7º Regimiento “VEGA”.

Existe una versión internacional desarrollada expresamente para el mercado de exportación, proporcionando un más flexible y menor coste del helicóptero con la potencia de fuego añadida y aviónica mejorada.

En la opción antitanque puede armarse con misiles AGM-114 Hellfire, BGM-71 TOW o Spike ER. También puede ser equipado con cohetes no guiados de 81 o 70 mm y posee un cañón rotativo de 20 mm en una torreta bajo el morro. Para el rol antiaéreo puede llevar misiles AIM-92 Stinger o MBDA Mistral.

El A129 está equipado con sistemas autónomos de navegación y visión nocturna que le confieren capacidades de combate de día y de noche y en cualquier condición climática.