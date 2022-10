Seis gadgets para ahorrar en la factura de la luz y que no superan los 44 euros

Un tema del que no nos vamos a librar ni en el corto ni en el medio plazo es el del creciente coste de la energía. Consumos que hasta hace no demasiado no solían preocuparnos y se consideraban residuales o sin importancia, cada vez lo son menos. Por eso el uso de dispositivos que ayuden a un mejor control del consumo y a reducir la factura son cada vez más convenientes. Te proponemos seis gadgets económicos que te ayudarán a reducir la factura de la luz.

Regleta inteligente Usmart

Regleta inteligente Usmart con conexión Wifi y control por voz. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Un producto de toda la vida al que le sienta muy bien la actualización a versión “inteligente” es esta regleta 6 en 1 de Usmart que se puede controlar tanto por voz como de forma remota a través de la app. Posee tres enchufes y tres puertos USB a los que hay que asignar nombres para poder controlarlos de forma independiente por voz, bien con Alexa o con el asistente de Google. Podrás encender y apagar los dispositivos conectados con una simple orden, impidiendo también que queden en stand-by y sigan consumiendo energía cuando no se están usando, lo que se conoce como consumo fantasma. Se conecta con el móvil o un altavoz inteligente mediante Wifi y puede establecerse un temporizador y horarios para cada enchufe y puerto, monitorear el consumo de energía a través de la aplicación y tiene protecciones contra sobretensiones, sobrecarga y rayos. Cuenta con almohadillas antideslizantes y está disponible por 23,29 euros en Amazon.

Medidor de consumo eléctrico Gifort

Medidor de consumo eléctrico Gifort. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Saber lo que consume cada aparato conectado a la red eléctrica es necesario para poder minimizar el gasto en energía y este medidor de Gitford te proporciona información precisa sobre cualquier aparato que conectes al mismo. Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada y una interfaz sencilla que muestra parámetros como emisiones de CO2 (KgCO2), potencia (W), energía (kWh), corriente (A), voltaje (V) y el coste de la energía que se está consumiendo, entre otros. Puede establecer una alarma de sobrecarga para cuando supere los parámetros establecidos por el usuario y permite tomarle la medida exacta a cada aparato conectado a la red eléctrica en el hogar. Puedes adquirirlo por 30,99 euros en Amazon.

Batería portátil con carga solar QTshine

Batería portátil con carga solar QTshine. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Si no quieres que cargar tu móvil, Tablet o portátil no te cueste un euro más, necesitas un cargador solar. El modelo de QTshine es un banco de energía con capacidad para 26.800 mAh, carga rápida y dos puertos USB de salida que permiten alimentar otros tantos dispositivos simultáneamente. Tiene tres métodos de entrada de energía: el panel solar lateral o si se requiere almacenarla de forma más rápida, puertos microUSB y USB-C para conectarlo a un cargador. Disponible por 34,95 euros en Amazon con la posibilidad de aplicar un cupón descuento de tres euros.

Interruptor de pared inteligente Meross

Interruptor de pared inteligente Meross. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Para controlar la iluminación de la casa con la voz o desde una aplicación en el teléfono. Funciona con los asistentes de voz de Apple, Amazon y Google así como con las apps de domótica Google Home, Apple Homekit y la propia del fabricante Meross. Su instalación requiere la presencia de un cable neutro (azul) para conectarlo, algo que puede no haber en instalaciones eléctricas en casas antiguas y conviene verificar antes. Instalado en cada habitación de tu casa, podrás encender y apagar luces sin moverte de donde estás, bien por voz o desde cualquiera de las apps mencionados y también programar cuando quieres que lo hagan. Puedes comprarlo por 20,09 euros en Amazon.

Lámpara de techo con sensor de movimiento Combuh

Lámpara de techo con sensor de movimiento Combuh. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Adecuada para estancias de paso o en las que habitualmente el ocupante no vaya a permanecer estático como pasillos, trasteros, garaje, porches o cocina. Esta lámpara de techo detecta movimiento en un rango de cinco a nueve metros y en un ángulo de 120 grados y se apaga automáticamente tras 30 segundos sin detectarlo. Se recomienda para habitaciones de hasta 9 m², es impermeable, por lo que puede usarse en baños, de tipo LED, con color de luz blanco frío (6.500K), potencia 1.500 lumen y el fabricante asegura una instalación sencilla. La puedes encontrar por 21,99 euros en Amazon con la opción de aplicar un cupón descuento del 10%.

Termostato inteligente MOES

Termostato inteligente MOES. FOTO: La Razón (Custom Credit)

La mejor manera de racionalizar el consumo de energía en el hogar es con un termostato inteligente. MOES cuenta con este modelo muy asequible pero sin perder funcionalidades. Viene con programas automáticos, pero también admite configuración manual para programar horarios y la temperatura a la que se desea mantener la casa. Su precisión de temperatura es de 0,5 grados, abarca un rango de entre 5 y 35 grados, se conecta por Wifi, permite control multicanal para establecer diferentes temperaturas por habitaciones y se puede usar a través del panel táctil y su pantalla LCD, hacerlo por voz con los asistentes de voz de Amazon y Google o desde el móvil con la app Smart Life, también cuando se está fuera de casa. La versión para calefacción eléctrica de suelo cuesta 43,99 euros, pero el fabricante también las tiene para su uso con calderas de agua y de gas si se tiene otro tipo de calefacción en el mismo rango de precios.