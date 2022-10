Seis gadgets para ahorrar dinero en calefacción y que cuestan entre 36 y 229 euros

Ya en pleno otoño y con el invierno en el horizonte, toca pensar en cómo mantener calientes los hogares sin que el bolsillo sufra demasiado por ello, más en el actual contexto de crisis energética y precios disparados. Te presentamos seis gadgets que ayudarán a que no pases frío gastando menos.

Espejo/Panel de calefacción por infrarrojos Viesta

Espejo/Panel de calefacción por infrarrojos Viesta junto a espejo estándar. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Una forma de conseguir calor de forma rápida y más económica que con otros aparatos son los paneles de infrarrojos. Estos dispositivos no calientan el aire sino que emiten una determinada frecuencia de rayos infrarrojos que penetra en los objetos y personas calentándolos. No generan ruidos ni vibraciones, no requieren de mantenimiento y apenas ocupan espacio.

Este modelo de Viesta consume solo 320 W y puede colocarse tanto en una pared como en el techo para calentar habitaciones de hasta 10 m². Cuenta con un marco de aluminio anodizado y el elemento calefactor está fabricado con cristal de carbono. Mide 60 x 60 x 3,4 centímetros y es también espejo, con lo que cumple una doble función. Está disponible en Amazon por 161 euros.

Detector de filtraciones térmicas Black & Decker TLD100

Detector de filtraciones térmicas Black & Decker TLD100. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Black & Decker.

Una forma de ahorra energía es revisando el aislamiento del hogar para detectar fugas de calor con un dispositivo como el TLD100 de Black & Decker y así poder repararlas. Este detector de filtraciones térmicas cuenta con una pantalla LCD donde muestra las lecturas y proyecta una luz LED que cambia de color de acuerdo con ellas. El usuario debe establecer una temperatura de referencia midiendo la de un punto en una pared, puerta o ventana. Cuando el TDL100 pasa sobre una superficie con la temperatura objetivo medida, lo que indica que no hay fugas, el haz de luz es verde. Si la medición está por debajo cambia a azul y si es superior a rojo. De esta forma puedes detectar por donde escapa el calor en invierno y por donde entra en verano y proceder a una reparación que lo solucione. Disponible en la web misterworker.com, que realiza envíos a España, por 45 euros.

Cabezal Termostático Inteligente de Tado°

Kit de inicio de cabezales termostáticos de Tado°. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Se puede sacar más partido a los radiadores de casa y consumir menos con el uso de cabezales termostáticos inteligentes. Este kit de inicio de Tado° incluye dos junto a un dispositivo que hace de puente con Internet para conectarlos por wifi, poder controlarlos desde el móvil y recibir notificaciones incluso cuando no se está en casa; por ejemplo, si se detecta una ventana abierta porque desciende la temperatura.

Cabezal Termostático Inteligente de Tado°. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Su instalación es sencilla y cada uno puede controlarse de forma independiente. La app de Tado° ofrece funciones como Control de habitaciones múltiples, programación inteligente, detección de ventanas abiertas y confort ambiental que informa sobre la calidad del aire en el hogar. Disponible en Amazon por 229 euros.

Cortinas térmicas con aislamiento acústico Deconovo

Cortinas térmicas con aislamiento acústico Deconovo. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Estas cortinas térmicas de tres capas fabricadas en poliéster ayudan al ahorro energético manteniendo el frío fuera. También aíslan del ruido exterior y facilitan mantener la temperatura deseada en el hogar tanto en invierno como en verano. En este caso Incluye dos paneles de 140 x 245 centímetros, pero el fabricante permite elegir entre una amplia variedad de tamaños y de colores, aunque los más opacos son los que más aislamiento van a proporcionar. Puedes encontrarlas en Amazon por 36 euros, ahora con un cupón descuento del 15%.

Calefactor de bajo consumo Ready Warm 5200 Box Ceramic de Cecotec

Calefactor de bajo consumo Ready Warm 5200 Box Ceramic de Cecotec. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Los aparatos de bajo consumo son necesarios en un contexto de crisis energética y precios altos. Uno de ellos es este calefactor eléctrico de Cecotec con nombre enrevesado que ofrece dos niveles de potencia (1.000 W/ 2.000 W) para optimizar su rendimiento y tres modos de funcionamiento (Eco, Turbo y Ventilador). Puede autorregular su potencia en función de la temperatura ambiente y calentar de forma eficiente habitaciones de hasta 20 m². Dispone de temporizador programable, filtro de partículas de polvo, protección anti-salpicaduras IPX2 que lo hace adecuado para su uso en un cuarto de baño, una sonoridad de 44 dB, pantalla LED y mando a distancia. Puedes encontrarlo en la web del fabricante por 52 euros.

Manta térmica extra grande de Cosi Home

Manta térmica extra grande de Cosi Home. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Amazon.

Una alternativa a calentar toda la casa es calentar solo a las personas que la habitan. Esta manta eléctrica térmica de Cosi Home tiene unas dimensiones de 180 x 130 centímetros y es perfeta para acostarse en una cama calentita en invierno o utilizarla mientras se está en el sofá del salón. Tiene 9 niveles de calor, cuenta con un sistema de protección para evitar el sobrecalentamiento, autoapagado con temporizador integrado, control remoto y está fabricada con micropolares muy suaves al tacto. Puede encontrase en varios colores y su precio en Amazon es de 64 euros.