Estos son los 16 mejores juegos y aplicaciones de 2022 en App Store, según Apple

Apple ha anunciado los ganadores de los App Store Awards 2022, el reconocimiento que la compañía otorga cada año a las mejores apps y juegos publicados en su tienda de aplicaciones. Se trata de una selección, realizada por el equipo editorial de Apple, de 16 programas para las plataformas iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV.

“Los ganadores de los Premios de la App Store de este año reinventaron nuestras experiencias con aplicaciones que brindaban perspectivas nuevas, reflexivas y genuinas. Desde creadores independientes autodidactas hasta equipos internacionales en todo el mundo, estos emprendedores están teniendo un impacto significativo y representan las formas en que las aplicaciones y los juegos influyen en nuestras comunidades y vidas” ha señalado Tim Cook, CEO de Apple.

En total, 5 apps y 6 juegos escogidos por proporcionar “una experiencia excepcional” y otras 5 aplicaciones elegidas por su “impacto cultural”.

Las mejores apps de 2022

iPhone: Be Real

Be Real en iPhone. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

La red social revelación de este 2022 se convierte en la mejor app del año para Iphone. Su apuesta por la naturalidad, al conceder solo dos minutos al usuario para hacerse y compartir una fotografía tras recibir una notificación, le ha llevado a ser un éxito entre los más jóvenes.

iPad: GoodNotes 5

GoodNotes 5 en iPad. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

La aplicación de Time Base Technology Limited es un práctico bloc de notas y resaltador para documentos PDF. También está disponible para iPhone y Mac, pero tiene su mejor uso en un tablet con el Apple Pencil.

Mac: MacFamilyTree 10

MacFamilyTree 10 en Mac. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Aplicación desarrollada por Synium Software GmbH para investigar la genealogía familiar con elaborados árboles visuales 3D.

Apple TV: Vix

Vix en Apple TV. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Servicio gratuito de streaming con películas, culebrones, noticias y programas de televisión en español para audiencias latinas.

Apple Watch: Gentle Streak

Gentle Streak en Apple Watch. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

La aplicación de Gentle Stories es un rastreador de actividad física con el enfoque puesto en el bienestar del usuario y que promueve tanto el ejercicio como el necesario descanso.

Los mejores juegos de 2022

iPhone: Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile en iPhone. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Apex Legends es un juego de acción y disparos de tipo Battle Royale editado por Electronic Arts en el que 20 equipos de tres jugadores se enfrentan en un mapa que va reduciendo su tamaño conforme avanza la partida.

iPad: Moncage

Moncage en iPad. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Un título de X.D. Network Inc. diseñado específicamente para el iPad en el que el usuario debe resolver puzles mientras avanza en la historia.

Mac: Inscryption

Inscryption en Mac. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Este juego del desarrollador Devolver se inscribe en el género del horror y basa su mecánica en la resolución de puzles.

Apple TV: El hijo

El hijo en Apple TV. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

El Hijo es una aventura sin violencia y basada en el sigilo de Handy Games protagonizada por un niño de seis años que debe sobrevivir a los peligros que se encuentra en el salvaje oeste.

Apple Arcade: Wylde Flowers

Wylde Flowers en Apple Arcade. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Studio Drydock Pty Ltd. introduce un componente mágico en este simulador de granjas y de vida rural.

China: League of Legends Esports Manager

League of Legends Esports Manager en iPhone. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Título disponible solo en China, el único país con un App Store Award dedicado, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd. que permite la gestión de un equipo del popular MOBA League of Legends.

Galardonados por su impacto cultural

How we feel

How we feel. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

La app de How we feel Project Inc. ayuda a los usuarios a reconocer sus emociones y gestionar su estado anímico.

Dot´s Home

Dot´s Home. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

En este videojuego de Rise-Home Stories Project la protagonista viaja en el tiempo para revivir momentos clave de su historia familiar en los que la raza juega un papel importante.

Locket Widget

Locket Widget. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

El widget de Locket Labs, Inc. permite enviar fotos a familiares y amigos que se muestran en su pantalla de inicio.

Waterllama

Waterllama. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

La aplicación de Vitalii Mogylevets ayuda a los usuarios a mantenerse hidratados y llevar un estilo de vida más sano.

Inua - A Story in Ice and Time

Inua - A Story in Ice and Time. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Apple.

Una aventura de apuntar y hacer clic de ARTE Experience en la que el protagonista investiga la desaparición del barco Terror que tuvo lugar en una expedición al Ártico en el siglo XIX.