Desarrollan un biosensor que permite detectar el cáncer de boca con una prueba doméstica

Cortesía de Journal of Vacuum Science & Technology .

Entre todos los tipos de cáncer que pueden afectar a una persona, el de boca es el décimo tercero más común con casi medio millón de casos en todo el mundo diagnosticados en 2020. Sin embargo, al darse en una de las zonas del cuerpo humano más accesibles, también es de los que tienen una mejor detección y mayor tasa de supervivencia: un 90% de los pacientes con tumores de hasta dos centímetros sobreviven pasados cinco años.

En esta alta tasa juega un papel fundamental esa detección temprana de la enfermedad y aquí es donde entra el estudio que ha publicado un grupo de investigadores de la Universidad de Florida. El equipo liderado por el doctor en el campo de biosensores Minghan Xian ha propuesto un kit de pruebas con un biosensor que permite a cualquiera realizarla en su hogar y conocer los resultados rápidamente, según recoge el medio Interesting Engineering.

La industria médica dispone de una amplia variedad de test para detectar este tipo de cáncer, pero la mayoría de ellos requieren que se lleven a cabo en un laboratorio por profesionales y son caros. Los investigadores achacan a este tipo de test “baja sensibilidad y falta de especificidad”, por lo que consideran necesario un sistema más accesible y que permita un resultado inmediato.

En el estudio, publicado en el Journal of Vacuum Science & Technology bajo el título “Detección CIP2A de alta sensibilidad para el cáncer oral mediante un módulo de biosensor rápido basado en transistores”, se desarrolla un método Point of Care (referido a las pruebas en el sitio de cuidados y no en una instalación del sistema sanitario) consistente en un biosensor formado por una placa de circuitería y una tira del sensor. El dispositivo, que utiliza el mismo tipo de tiras reactivas que un glucómetro, indica inmediatamente el nivel de determinados biomarcadores del cáncer en los fluidos de la boca.

“Por lo general, el fluido de prueba se introduce en un pequeño canal de líquido en la punta de las tiras del sensor. Unos pocos electrodos se encuentran dentro del canal de líquido y la superficie de estos electrodos contiene anticuerpos contra proteínas específicas presentes en las lesiones de cáncer oral humano. Se envían pulsos de electrodos cortos a través de estos electrodos durante la detección, y luego el módulo de la placa de circuito analiza esta señal y genera un número de cuatro dígitos que se correlaciona con su concentración”, explica Minghan Xian en el estudio.

La proteína a la que se refiere es CIP2A y es un biomarcador de la forma más común del cáncer de boca que es el carcinoma oral de células escamosas y constituye el 90% de los casos de este tipo de cáncer. Con este dispositivo, cualquier persona podría conocer la concentración de esta proteína, presente en la mayoría de cánceres de boca, sin tener que enviar muestras a un laboratorio o acudir al mismo a realizar la prueba.

El sistema, además, ha demostrado una sensibilidad seis veces mayor que el kit de pruebas ELISA, uno de los métodos de detección comercialmente disponibles que se usan para este tipo de enfermedades.

Los autores del estudio continúan trabajando en mejorar el rendimiento de su biosensor y ampliar su capacidad de detección a otros tipos de biomarcadores del cáncer.