Apple acaba de modificar una configuración clave en tu iPhone y deberías volver a cambiarla

Apple ha lanzado esta semana iOS 18.3, una actualización que trae consigo varias características clave relacionadas con la nueva Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la compañía. Este sistema de inteligencia aprovecha la potencia de la IA para ofrecer nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios conocer el mundo que los rodea de una manera más interactiva y detallada. Una de las innovaciones más destacadas es la incorporación de características de Visual Intelligence (Inteligencia Visual), que habilitan a los usuarios de ciertos modelos de iPhone a identificar objetos, plantas, animales e incluso eventos con solo capturar una foto.

Con la actualización de iOS 18.3, los usuarios del iPhone 16 pueden ahora usar su cámara junto al botón de 'Control de Cámara' para identificar una amplia variedad de elementos. Por ejemplo, si apuntas tu cámara hacia una planta, un animal o un insecto, el sistema reconocerá el objeto y te proporcionará información al respecto. Esta misma función se extiende a carteles de eventos, los cuales se pueden agregar automáticamente a la aplicación 'Calendario' de tu iPhone.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las funciones de Inteligencia Visual están disponibles exclusivamente para los modelos iPhone 16, ya que estos incluyen el nuevo botón de Control de Cámara, lo que les permite acceder a estas capacidades avanzadas. Los modelos anteriores, como el iPhone 15 Pro/Max, no cuentan con esta función.

Cambios en la configuración de iOS 18.3

Otra de las novedades de iOS 18.3 es un ajuste en la configuración del sistema operativo que afectará a los usuarios de los iPhone 16 y iPhone 15 Pro/Max. Anteriormente, los propietarios de estos dispositivos debían activar manualmente Apple Intelligence para poder utilizar sus funciones. Con la nueva actualización, esta característica se activa por defecto, lo que significa que los usuarios ya no necesitarán habilitarla de forma manual.

Si bien esta novedad es útil para aquellos que deseen aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial de Apple, también implica un consumo significativo de espacio en el dispositivo. Para activar todas las funciones de Apple Intelligence, se requieren 7 GB de almacenamiento, lo que puede ser un inconveniente para los usuarios que no necesiten o no usen estas características. Si no se usan las funciones de Apple Intelligence, este almacenamiento adicional puede resultar innecesario.

¿Cómo desactivar Apple Intelligence?

Para aquellos que deseen liberar los 7 GB de almacenamiento ocupados por Apple Intelligence, el proceso de desactivación es rápido y fácil. Solo es necesario seguir estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Desplázate hacia abajo y selecciona Apple Intelligence & Siri.

Desactiva la opción Apple Intelligence.

Confirma la acción seleccionando 'Desactivar Apple Intelligence' cuando se te solicite.

Al desactivar Apple Intelligence, todas las funciones asociadas con la inteligencia artificial de Apple, como las herramientas avanzadas de escritura y edición de fotos, los resúmenes de notificaciones y la opción de escribir a Siri, quedarán deshabilitadas.