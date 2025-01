Esta nueva función del iPhone envía, por defecto, datos de tus fotos a Apple: así puedes desactivarla.

La última versión del sistema operativo de los iPhone, iOS 18, llegó al mercado el pasado septiembre, acompañando el lanzamiento de los iPhone 16. Lo más comentado sobre esta generación de iOS están siendo las nuevas funciones de inteligencia artificial que empezaron a desplegarse con la versión 18.1 en Estados Unidos y otros países, aunque a Europa no han llegado y no se esperan antes de la próxima primavera. El motivo, las restricciones que impone la Ley de Mercados Digitales en diversas materias, entre ellas la privacidad. Y es este aspecto el que está siendo puesto en duda con una nueva característica de iOS, presente también en MacOS: la Búsqueda visual mejorada.

Esta nueva función comparte automáticamente datos de las fotos de la galería del usuario con Apple para ayudar a identificar lugares de interés en ellas. La compañía asegura que la privacidad de los usuarios se mantiene con esta función, pero hay usuarios de la marca que no están de acuerdo. Principalmente, porque la opción viene activada de forma predeterminada sin que el usuario lo sepa, a menos que se dedique a revisar la configuración del móvil.

El aviso lo ha dado el desarrollador Jeff Johnson, quien ha encontrado esta opción, sobre lo que Apple no ha dado demasiada información, en la configuración de su iPhone. Esta función utiliza tanto el procesamiento local como el procesamiento en la nube para ayudar a ubicar fotos tomadas en cualquier lugar del mundo y proporcionar información añadida.

Cuando el usuario saca una foto que pueda mostrar un monumento o lugar de interés, el iPhone genera 'incrustaciones vectoriales' que envía a Apple. Estas se comparan con una base de datos de lugares emblemáticos mantenida por la compañía y las posibles coincidencias se devuelven al dispositivo. De esta forma, el usuario puede buscar monumentos en sus fotos y, además, consultar otros aspectos sobre el lugar identificado. Esta función se encuentra en la misma línea que el Buscador visual de iOS, que utiliza aprendizaje automático para identificar plantas o animales en la biblioteca de fotografías del usuario.

Para Johnson, la Búsqueda visual mejorada plantea problemas. 'Desde mi propia perspectiva, la privacidad informática es simple: si algo sucede completamente en mi computadora, entonces es privado, mientras que si mi computadora envía datos al fabricante de la computadora, entonces no es privado, o al menos no es completamente privado', ha escrito en su blog. 'Por lo tanto, la única forma de garantizar la privacidad informática es no enviar datos fuera del dispositivo', algo que Apple, que suele presumir de tener la privacidad por bandera, no hace en este caso.

El desarrollador también añade que la decisión de activar esta función de forma predeterminada 'fue tomada por Apple, en silencio, sin mi consentimiento' y que 'debería depender del usuario individual decidir su propia tolerancia ante el riesgo de violaciones de la privacidad'.

Tras señalar varios de los fallos de seguridad y privacidad que Apple ha tenido en los últimos años, Johnson argumenta que 'un error de software sería suficiente para hacer que los usuarios sean vulnerables y Apple no puede garantizar que su software no incluya errores' que puedan ser explotados por actores maliciosos.

Según la página de soporte de Apple, los datos utilizados para la Búsqueda visual mejorada están encriptados y la dirección IP de los usuarios está anonimizada. Si usas iOS 18 o macOS 15 y quieres evitar que Apple reciba datos de tus fotos, puedes desactivar Búsqueda visual mejorada manualmente. En el iPhone o iPad, se encuentra en Configuración > Apps > Fotos. En macOS, la opción está en la app Fotos en el apartado Configuración.