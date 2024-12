Estos son los iPhone en los que WhatsApp dejará de funcionar el 5 de mayo de 2025

Cada cierto tiempo, WhatsApp actualiza los requisitos mínimos de sistema operativo, tanto en Android como en iOS, que la app necesita para funcionar. Cuando un smartphone deja de cumplirlos porque Meta ya no le da soporte, WhatsApp deja de estar operativa, por lo que el usuario se ve obligado a actualizar su dispositivo si quiere seguir usando la aplicación de mensajería.

Ya tenemos nueva fecha para la próxima actualización de los requisitos mínimos para los iPhone. Será a partir del próximo 5 de mayo de 2025 cuando la app dejará de funcionar en aquellos iPhone que no estén actualizados a la versión 15.1 de iOS.

La información, de la que se ha hecho eco el medio especializado en WhatsApp WABetaInfo, ya está incluida en el apartado correspondiente de la página de soporte de WhatsApp. En ella, junto a las actuales versiones de Android e iOS necesarias para que funcione la app, un mensaje indica que ‘a partir del 5 de mayo de 2025, solo se admitirán dispositivos con iOS 15.1 y versiones posteriores’.

En este momento, las versiones más antiguas de Android e iOS que soportan la app son Android 5.0 e iOS 12. Mientras que al no haber ninguna acotación en el caso de Android indica que Google no tiene planes inmediatos de cambiarla, el salto en el caso de iOS es notable, de la versión 12 a la 15.1.

Esto significa que los iPhone que dejarán de ser compatibles con WhatsApp el 5 de mayo serán el iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Cualquier modelo posterior seguirá siendo compatible, siempre y cuando esté actualizado al menos a la versión 15.1 de iOS.

WhatsApp to drop support for older iOS versions and iPhone models starting May 2025!



WhatsApp will stop supporting versions older than iOS 15.1 affecting users with iPhone 5s, iPhone 6, and iPhone 6 Plus.https://t.co/rp77DJ7h27pic.twitter.com/isliFb4mo8