La cabecera realizada por IA de Secret Invasión, la nueva serie de Marvel, desata la polémica.

Secret Invasion es la última producción de Marvel y su estreno este miércoles en Disney+ ha llegado acompañado de polémica. No por la calidad de la serie o lo acertado de su primer capítulo, sino por la secuencia inicial de títulos de crédito que ha sido realizada con inteligencia artificial. Marvel Studios ha sido la primera gran productora audiovisual que incluye una secuencia generada por inteligencia artificial en un producto dirigido al gran público y la decisión está siendo contestada tanto por los fans como por profesionales de la ilustración que trabajan para Marvel. Porque una de las cosas que ha dolido es que haya sido precisamente la hoy todopoderosa Marvel, la misma empresa que ha creado su imperio a partir del trabajo de miles de artistas gráficos, quien se haya atrevido a dar el paso y prescindir de ellos.

This is the new #SecretInvasion title sequence...

Big studios are taking a clear stance on AI issues for artists by using exploitative and morally very questionable AI tools for their current productions.

It is disgusting. 🧵1/ pic.twitter.com/m4O1RnP09s