Modo espía de WhatsApp: qué es, para qué funciona y cómo activarlo

Los teléfonos móviles son sin duda alguna el mayor invento en los últimos siglos. Tal es el caso que cuando nos paran por la calle y nos preguntan la hora ya no nos fijamos en el reloj de nuestra muñeca, sino que sacamos el teléfono móvil para revisarlo.

En dichos aparatos, existen numerables aplicaciones de todo tipo para cualquier acción rutinaria que tenga que ver con el día a día como cocinar o contar pasos. En este sentido, la aplicación de mensajería en línea WhatsApp es una de las más usadas en nuestro país, siendo utilizada por unos 35,5 millones de usuarios.

Dicha aplicación cuenta con una gran variedad de herramientas que nos permiten tener cientos de contactos, grupos e incluso silenciar a personas que suelen mandar demasiados mensajes. Ahora bien, existe una función oculta denominada "modo espía" y que poca gente conoce.

¿Qué es el "modo espía" en WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación de mensajería en línea que permite comunicarse con cualquier persona que tengas agregada a tu teléfono y que tenga instalada en su dispositivo la misma aplicación. Sin embargo, cuando intercambias mensajes con el interlocutor, existe una función que hace que la otra persona sepa cuando lees su mensaje. Esta función viene reflejada con un doble check azul que aparece en el momento de la lectura del mensaje.

Ahora bien, en ocasiones las personas queremos pasar desapercibidas y que el interlocutor no sepa cuando abres su conversación, por lo que si quieres mantener tu privacidad y que esto no ocurra puedes recurrir al "modo espía".

Este modo se trata de una forma en la que puedes leer un mensaje de la otra persona sin que el remitente lo sepa. En ve de aparecer el doble check azul que mencionábamos antes, aparece el doble check en color gris que significa que al otra persona ha recibido el mensaje sin más.

¿Cómo se activa el "modo espía" en WhatsApp?

Este modo no es para nada difícil de activar, simplemente tienes que tener conexión a internet en el momento e indagar un poco en la aplicación. Así pues, para poder activarlo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp y ve a "Configuración"

Selecciona en el apartado "Cuenta"

Pincha en la pestaña "Privacidad"

Desactiva la opción "Confirmaciones de lectura"

Si sigues los pasos anteriores te estás asegurando que la otra persona no sepa cuándo lees su mensaje. Un problema es que no aplica para los grupos de WhatsApp, es decir, en los grupos si que el remitente sabrá cuándo lees su mensaje. Por el momento la aplicación no ha habilitado una función específica para esto.

Cómo evitar que vean si estás en línea o cuándo ha sido la última vez

Por otro lado, de igual manera si quieres seguir manteniendo tu privacidad intacta existe una opción para inhabilitar la función que hace que el resto de personas que tienes agregadas vean si estás en línea o no; o la última vez en que te conectaste a WhatsApp. Para desactivar estas funciones que en ocasiones pueden resultar molestas debes hacer lo siguiente:

Abre WhatsApp y ve a "Configuración"

Ve al apartado de "Privacidad"

Una vez ahí aparecerán los apartados "Hora de últ. vez" y "En línea"

Si pinchas en ambos apartados se abrirá un desplegable que te permitirá elegir qué personas quieres que vean la función que quieres modificar, es decir, puedes elegir si solo quieres que todos tus contactos vean cuando te conectas, todos tus contactos excepto alguna persona o incluso nadie.

De esta manera, WhatsApp te da a elegir por si quieres limitar dichas funciones a cierto grupo de personas. Si seleccionas en "Mis contactos" solo aparecerán a aquellas personas que tienes agregadas en tu teléfono móvil. Si selecciones "Mis contactos, excepto..." te dará a elegir a qué persona en específico le quieres limitar la función. Y, por último, si seleccionas en "Nadie", ninguna persona ni agregada ni no agregada podrá ver la función que estás deshabilitando.