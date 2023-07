Cómo ocultar tu red Wifi y cómo conectarse a una red oculta

Ocultar una red Wifi no es imprescindible, pero puede ser conveniente en algunos casos. No la convierte en inaccesible, dado que hay herramientas para identificar el nombre de una red que ha sido ocultada, pero sí lo conseguirá para la mayoría de los usuarios que no tienen conocimientos especializados. Puede ser práctico en el hogar, si se quiere que ningún vecino pueda intentar entrar en ella, o de viaje, en un hotel, si se está usando el móvil para generar una zona Wifi a la que conectar otros dispositivos y se busca prevenir posibles miradas ajenas de otros residentes. A continuación, vamos a explicarte cómo ocultar una red Wifi, tanto desde el router como desde un móvil Android, y cómo conectarte a una red que ha sido ocultada.

Ocultar una red desde el router

Los pasos concretos dependen del fabricante de cada router, pero son similares en la gran mayoría. En este caso, se siguen los correspondientes al router EX3301-T0 de Digi.

Abre el navegador y escribe en la barra de direcciones la IP del router, habitualmente 192.168.1.1 . Si así no abres el panel de administración del router, consulta el manual del fabricante para conocer la IP correcta.

Introduce el usuario y contraseña facilitados por tu proveedor.

Selecciona Configuración del Wifi y a continuación activa la opción Ocultar el nombre de la red Wifi y pulsa en Guardar.

Ocultar una Zona Wifi generada por el móvil

Abre tu móvil Android y selecciona Ajustes .

Toca en Redes e Internet y después en Mi zona Wifi y Compartir conexión .

y después en . Selecciona Zona Wi-fi y en la red que has configurado previamente activa la casilla Ocultar mi dispositivo.

Conectarse a una red oculta desde un ordenador con Windows

Una red oculta no está completamente desaparecida sino que Windows la identifica bajo el nombre Red oculta. Para conectarse hay que seguir estos pasos:

Pulsa en el icono de Wifi junto al reloj, en la barra de herramientas.

junto al reloj, en la barra de herramientas. Entre las redes que Windows detecta, selecciona Red oculta .

. A continuación, introduce el nombre de la red (SSID) y la contraseña.

Conectarse a una red oculta desde un móvil Android

Al contrario que Windows, Android no muestra en el listado de redes Wifi detectadas las que están ocultas, por lo que el procedimiento es algo diferente y un poco más complicado: