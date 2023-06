Cómo usar el traductor de Google en otras aplicaciones de Android.

El traductor de Google ha cambiado mucho desde su lanzamiento en 2006 en versión web y como app en 2010. En 2023 es una navaja suiza de los idiomas que permite comunicarse por escrito en 108 lenguajes, la escritura a mano, reproducir la pronunciación que corresponda y traducir en tiempo real una conversación hablada entre dos usuarios, entre otras posibilidades. Lo único que se le puede comparar a la hora de traducir texto escrito es ChatGPT, que se ha revelado como un excelente traductor con mejor comprensión del contexto que el de Google en muchas ocasiones.

Pero aquí estamos hablando de la app de Google Translate y su integración con el sistema operativo Android que permite usar el traductor en muchas aplicaciones sin tener que salir de ellas. En iOS, por ejemplo, si un usuario quiere traducir un texto con la app de Google debe copiarlo, acceder a ella y pegarlo para obtener un resultado. Un engorro.

En Android la situación es mejor aunque no se extiende a todas las apps que puedas tener instaladas en el móvil. Según Google, la integración está disponible con las que permiten copiar texto pero en la práctica te puedes encontrar algunos casos en los que no es así. En la mayoría interactúas con el traductor a través de una ventana emergente que aparece sobre la app que estás usando al pulsar la opción correspondiente, sin tener que salir de ella. Para los casos en los que la app no soporta esta opción, el traductor tiene una segunda opción que consiste en habilitar un icono flotante sobre la app que usas. Puede ser un poco incómodo pero te permite tener la traducción siempre a mano.

Para poder usar el traductor de Google desde otras apps, debes seguir estos pasos:

Abre el Traductor de Google y pulsa en la imagen de tu perfil en la esquina superior derecha.

y pulsa en la imagen de tu en la esquina superior derecha. Toca en Ajustes en el menú emergente.

en el menú emergente. Selecciona Tocar para traducir .

. Activa el deslizador en las opciones Usar tocar para traducir y Traducir automáticamente el texto copiado. Si quieres tener siempre disponible el traductor en forma de icono flotante sobre la aplicación que estés utilizando, activa también Mostrar icono flotante.

Opciones del traductor de Google. Alfredo Biurrun.

A partir de este momento, podrás seleccionar un texto en una app y en el menú emergente que se muestra, con las opciones de Copiar y demás, encontrarás la de Traducir. Seleccionándola, se abre una ventana emergente del traductor con el texto seleccionado y las opciones que da la app.

Si prefieres usar el icono flotante, tendrás que copiar y seleccionar el texto a traducir. En este caso, tampoco abandonas la app que estás utilizando.