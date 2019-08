Cómo pedir un aumento de sueldo o enviar mensajes secretos con tu lista de Spotify

"Querido, Boss, Eres para mí, El jefazo, El número uno, The Fucking Bomb, Punto, Silencio incómodo", inicia el texto.

"Solo una cosa, Puntos suspensivos, No se cómo decírtelo, Puntos suspensivos, Por cuatro perras, Con qué me pagas, No me voy a quedar, Dame más, Coma, Rata de dos patas", continúa.

"Si no estás, Dispuesto, Me voy, Punto, Ya estoy harto, Tú ganas, Una fortuna, Sin embargo yo me quedo, Cuando llegan las 6, Punto, Cuando llega el momento, Fin de mes, Me estoy comiendo el tarro, Lleno del espíritu santo, Punto, Vacío, Punto, No queda ná, Na en la nevera – feat. Estopa, Y por todo eso, Ahora imagino cosas, Por ejemplo, Cierto, Descapotable en llamas, Puntos suspensivos, Resumiendo, Quiero más, Por el bien de los dos, Un besito, Carita de guiño".