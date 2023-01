Comparamos las tarifas de fibra y móvil de Movistar, Vodafone y Orange tras las subidas de enero.

Movistar lo hizo el 13 de enero y Vodafone lo aplicará el próximo día 22. Dos de los tres principales operadores del país inician el año con subidas en sus tarifas para todos sus clientes de contrato. En el caso de Movistar, incrementa sus precios una media de 6,8% mientras que Vodafone lo hace en un 8,1%. Orange ya actualizó sus tarifas el pasado agosto y volverá a hacerlo el próximo marzo, en incrementos de entre 2 y 5 euros.

La oferta de operadores de telefonía e Internet en España es alta, con más de cuarenta, que ofrecen cientos de tarifas diferentes a los usuarios en Internet y móvil, pero son Movistar, Vodafone y Orange las que agrupan el 82,6% de las líneas de telefonía fija y el 72,7% de las móviles según datos de la CNMC.

Tras las subidas de este mes, Movistar presenta las ofertas de entrada más baja para contratar fibra y para contratar móvil mientras que en combinados de ambos servicios, es Vodafone quien tiene la tarifa más económica. No hay ofertas sustancialmente diferentes entre unos y otros, por lo que hay que buscar lo que mejor se adapte a las necesidades de cada uno.

La principal diferencia entre los grandes operadores reside en los servicios añadidos que ofrecen a sus clientes. Plataformas televisivas y de streaming, tipo de router y de descodificador u otros servicios añadidos pueden decantar la balanza en favor de una elección u otra. Por ejemplo, Movistar ofrece una velocidad reducida de 2Mb una vez gastados los datos, superior a sus competidores, pero Vodafone es el único que cuenta con llamadas a limitadas a móviles desde la línea fija y solo esta compañía y Orange ofrecen un router Wifi 6.

Pero sí solo quieres fibra y móvil y la televisión y otros servicios no te interesan, encontrarás opciones más asequibles en operadores más minoritarios. Repasamos como queda la oferta de Movistar, Vodafone y Orange tras las subidas de este mes de enero.

Sólo fibra

Movistar

La tarifa más económica en el catálogo actual de Movistar queda en un 29,9 €/mes por 300 Mb simétricos, tanto de bajada como de subida. Subir a 600 Mb aumenta la cuota a 33,9 €/mes y 1 Gb a 43,9 €/mes. Todos los planes incluyen cuota de línea, llamadas ilimitadas a fijos nacionales, 50 min/mes a móviles y router Smart Wifi y no requieren permanencia.

Vodafone

El operador parte de una cuota mínima de 33,40 €/mes, superior a la más baja de Movistar pero que ofrece 600 Mb en lugar de 300 sin permanencia. El plan Yuser para estudiantes sube ligeramente hasta los 34,5 €/mes por los mismos 600 Mb simétricos y con permanencia de 1 año, pero permite la desconexión de durante tres meses en verano y volver a pagar al inicio del nuevo curso. Fibra 1Gbps es la modalidad superior, también con permanencia de 1 año, que sube a partir del domingo 22 a 44,3 €/mes. Todos los planes incluyen teléfono fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles y router que en el caso de las tarifas inferior y superior incluye Super Wifi con hasta dos extensores para mejorar la cobertura del wifi en el hogar.

Orange

El plan más asequible es Solo Fibra 500 Mb por 30,95 €/mes. Subiendo a 1 Gb la cuota es de 40,95 €/mes y si se añade TV con más de 90 canales y Todo el fútbol queda en 75,95 euros mensuales. Todos los planees requieren permanencia de 1 año y e incluyen línea fija con llamadas ilimitadas a fijos nacionales, 1.000 minutos a móviles y router Wifi 6.

Sólo móvil

Movistar

Todas las tarifas de contrato de Movistar cuentan actualmente con una promoción que reduce la cuota durante los primeros en diferentes cantidades. Aquí que precisar lo de los “datos ilimitados” que ofrece la compañía y que consiste en mantener una velocidad de navegación de 2 Mb una vez superada la cantidad de datos asociada a cada tarifa. Así, el contrato ilimitado 8 GB de Movistar ofrece esa cantidad de datos a velocidad 5G, el resto da igual que sea 5G o 4G porque no va a pasar de esos 2 Mb y te dará para navegar pero no para streaming o YouTube, por 11,95 €/mes durante seis meses y 14,95 €/mes tras ellos. Subir a 30 GB de datos aumenta la tarifa hasta 19,95 €/mes durante la promoción y 25,95 €/mes después. En ambos planes, con llamadas ilimitadas y los servicios Conexión segura y Movistar Cloud. El Contrato Ilimitado Plus ofrece, este sí, datos ilimitados a velocidad máxima, minutos de llamadas ilimitados y Movistar Plus Lite por 29,95 €/mes primero 41,95 €/mes a partir del séptimo mes.

Vodafone

Los nuevos precios de Vodafone, con cuatro planes de contrato sin permanencia en oferta, sitúan el más básico, Big Yuser, en 16,2 €/mes por llamadas ilimitadas, 20 Gb de datos mensuales y gigas ilimitados durante los fines de semana. Heavy User sube los datos a 30 GB, con barra libre los fines de semana, por 21,6 €/mes. El plan Ilimitada Básica ofrece tanto minutos como datos ilimitados a “velocidad alta” (10 Mbps de bajada y subida) por 27 €/mes y el plan Ilimitada Max ofrece las mismas condiciones por 35,6 €/mes pero a velocidad máxima (1 Gbps de bajada y subida). Cuidado con estos dos últimos planes porque incluyen una serie de servicios añadidos (Secure Net, MultiSim OneNumber, Audible y Tidal) gratis por periodos de entre 1 y 4 meses pero que después pasan a facturarse y suman, en conjunto, 24 € mensuales a la cuota.

Orange

El operador francés parte de la tarifa básica Go Flex Prima que por 15 €/mes, 12 durante los 6 primeros meses, proporciona llamadas ilimitadas y 100 Gb de datos. Go Flex Extra sube los datos a 250 GB por 25 €/mes, 20 durante la promoción, y Go Max TV Supra ofrece varias posibilidades, todas con GB ilimitados. Por 35 €/mes, aquí sin promoción, cuenta con Orange TV con 60 canales y por 40 € mensuales, 35 durante seis meses, Orange Tv con 90 canales y Multisim. Si se añaden las suscripciones a Amazon primer y Disney+ o solo Netflix, la cuota sube a 50 euros, 40 los seis primeros meses. Todas las tarifas son sin permanencia.

Combinados fibra y móvil

Movistar

El principal operador de España tiene tres modalidades básicas a las que se pueden añadir diferentes paquetes de contenidos por Movistar+. Por 57,9 €/mes, tenemos fibra a 300 Mb y una línea móvil con llamadas ilimitadas y 30 GB de datos antes de ver reducida la velocidad de la línea. Por 74,9 €/mes, fibra a 1 Gb y dos líneas móviles, una con llamadas y datos ilimitados y otra con 5 GB y llamadas a o céntimos el minuto pero con cuota de establecimiento de línea en cada una. Y por 90,9 €/mes se consigue que la segunda línea también sea con llamadas y datos ilimitados. Todos los planes incluyen Movistar+ Inicia (Canal #0 y#Vamos), router Smart Wifi, descodificador 4K con TDT, Conexión Segura y Movistar Cloud.

Si se quiere añadir más contenido televisivo, puede añadirse a cualquiera de ellas Movistar Plus+ Esencial por 11 €/mes más. Otros paquetes de canales que se pueden añadir una vez sumado el anterior son Todo el Fútbol (45 €/mes), Champions y Europa League (21 €/mes), LaLiga (32 €/mes), Ficción con Netflix (26 €/mes), Ficción con Netflix X4 (31 €/mes), Todo el Fútbol y Ficción con Netflix (71 €/mes) y Todo el fútbol y Ficción con Netflix X4 (76 €/mes).

Vodafone

La compañía ofrece cuatro tarifas de fibra y móvil que comienzan a partir de 52,90 €/mes. Por ese precio, One Ilimitada Básica proporciona fibra a 600 Mb y una línea móvil con datos y minutos ilimitados. One Ilimitada Max añade una segunda línea con 15 GB de datos y 200 minutos gratis y televisión con más de 30 canales por 59,4 €/mes. Con One Ilimitada Dúo la segunda línea incluye datos y llamadas ilimitadas, TV con más de 60 canales y un paquete de suscripciones a plataformas de streaming a elegir entre Prime Video y HBOMax o Prime Video y Disney+, por 75,6 €/mes. La tarifa superior, Hogar Ilimitable, ofrece fibra a 1Gbps, 2 líneas móviles con datos y llamadas ilimitadas, TV con más de 100 canales y suscripción a HBOMax, Disney+ y Prime Video por 97,2 €/mes. Al igual que sucede con sus tarifas móviles, las tarifas One Ilimitada incluyen un paquete de servicios (Secure Net, MultiSim OneNumber, Audible y Tidal) gratis por periodos de entre 1 y 4 meses pero que después pasan a facturarse por un valor de 24 euros mensuales. Todas las ofertas obligan a 1 año de permanencia y Vodafone proporciona con ellas un router Wifi 6. El descodificador 4K gratuito correspondiente a las tarifas con TV puede mejorarse a 4K Pro, con HDR, por 5 euros más al más.

Orange

Orange multiplica sus opciones para los clientes en sus ofertas de fibra y móvil con una amplia variedad de tarifas. Todas incluyen diferentes ofertas de contenidos televisivos comenzando por las dos tarifas TV+60 canales. Por 57 €/mes, Love Television Inicial ofrece fibra a 500 Mb, llamadas nacionales ilimitadas a fijos y 1.000 minutos a móviles, 1 línea móvil con llamadas y datos ilimitados y Orange TV con 60 canales. Love Television Inicial 2 sube a 77 €/mes y añade una segunda línea móvil con llamadas y datos ilimitados y sube la velocidad de la fibra a 1 Gb, pudiendo aumentarse a 10Gbps por 5 € mensuales más.

Si se quiere Orange TV con 90 canales, Love Cine y Series proporciona fibra a 500 Mb, una línea móvil con llamadas y datos ilimitados y la suscripción a Netflix por 67 euros al mes. Love Cine y Series 2 añade una segunda línea móvil y fibra a 1 Gb por 87 €/mes y da la opción de cambiar Netflix por las suscripciones a Amazon prime y Disney+. Love Cine y Series Total 2 mejora la anterior incluyendo las tres plataformas de streaming por 97 €/mes y Love Cine y Series Total 4 extiende el servicio hasta incluir 4 líneas móviles por 117 €/mes.

Añadiendo Todo el fútbol de la temporada 22/23, Love Fútbol con 500 Mb, 1 línea móvil y TV con más de 90 canales cuesta 100 €/mes. Con una segunda línea móvil, fibra a 1 Gb o 10 Gb si se añaden 5 e mensuales, y Netflix la cuota queda en 115 €/mes, al igual que si se sustituye Netflix por Amazon Primer y Disney+. Si se suman Dazn y Netflix, 130 €/mes. Y por 150 €/mes Love Fútbol Total 4 un total de 4 línea móviles junto a lo anterior.

Todos los planes requieren una permanencia de 12 meses e incluyen un router Wifi 6 y descodificador 4K.