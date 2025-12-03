Así es el nuevo microchip específico para IA diseñado por Amazon

En un momento en que la inteligencia artificial (IA) deja de ser curiosidad y se vuelve infraestructura estratégica, uno de los grandes jugadores del sector (Amazon) ha decidido que ya no bastaba con ofrecer servicios en la nube: quería controlar la columna vertebral de la IA misma. Con ese objetivo, esta semana AWS presentó su nuevo chip dedicado a IA: Trainium 3. Y se trata de un claro ataque en el tablero de la IA. Pero vamos por partes.

Lo primero a destacar es que Amazon tiene un potencial global significativo en IA, principalmente a través de su división en la nube Amazon Web Services (AWS), que controla un tercio de la nube. En lo que respecta al microchip específicamente, según AWS, los servidores equipados con Trainium 3 ofrecen más de cuatro veces el rendimiento de la generación anterior, mientras consumen considerablemente menos energía.

A esto hay que sumarle que, con este avance, se independiza del monopolio que tenía Nvidia. Hasta ahora, la mayoría de los grandes modelos de IA (desde chatbots hasta generación de imágenes y vídeo) dependían de chips especializados de fabricantes dominantes, sobre todo Nvidia. Con Trainium 3, Amazon empieza a reducir su dependencia de proveedores externos, confiando en su propia arquitectura para optimizar IA.

Para empresas y desarrolladores, poder entrenar modelos potentes con hardware propio de AWS puede representar una rebaja en los costes operativos, haciendo viable proyectos de IA menos ambiciosos o con presupuestos ajustados.

Y ahora viene una de las preguntas clave: ¿Por qué importa que sea Amazon quien lo lanza? Del mismo modo que los teléfonos Pixel tienen una ventaja notable en cuanto a sistema operativo (Android) gracias a que Google diseña ambos, que sea Amazon la que tiene la nube y los microchips también le da una ventaja: ofrece la parte digital y la parte física.

¿Qué puede cambiar en el futuro de la IA? La respuesta corta es modelos más grandes, más rápidos, más baratos. Con mayor poder de cómputo y menor coste energético, será más factible entrenar modelos enormes o múltiples versiones sin barreras monumentales de presupuesto. Esto puede acelerar campos como IA generativa, simulaciones, análisis de datos a gran escala o investigación científica.

Las empresas ya no estarán obligadas a depender exclusivamente de GPUs de un solo fabricante. Si AWS y otros siguen desarrollando chips competitivos, el mercado de hardware de IA se diversificará, lo que puede atenuar precios y fomentar innovación.

Si AWS se consolida como proveedor de IA “llave en mano” (chip + nube + servicios), Amazon podría convertirse en una de las plataformas de referencia mundial para desplegar modelos de IA, lo que redefiniría el panorama de proveedores y competencia. Y traería con ello también posibles conflictos de monopolio que este gigante debe comenzar a controlar.

El anuncio de Trainium 3 llega en un momento en el que otras grandes tecnológicas también están desarrollando sus chips: opciones como las TPUs de Google, desarrollos internos de empresas como Microsoft, e incluso firmas que diseñan chips especializados a medida, están compitiendo por el mismo objetivo: eficiencia, potencia y control sobre la infraestructura de IA.