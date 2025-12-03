India obliga a los fabricantes de móviles a preinstalar una app gubernamental, pero Apple se niega

India ha ordenado a todos los fabricantes de teléfonos que preinstalen en sus móviles una aplicación de seguridad gestionada por el Gobierno y que no podrá desinstalarse, una directiva que Apple no piensa cumplir. La compañía considera que la medida choca con sus políticas de privacidad y seguridad y va a trasladar sus reservas a Nueva Delhi, según fuentes del sector citadas por Reuters, que hablan de un mandato que ha desatado preocupaciones por vigilancia masiva y una tormenta política en el país.

La orden, emitida por el Departamento de Telecomunicaciones, exige que la app Sanchar Saathi (Compañero de comunicación) esté presente en todos los teléfonos fabricados o importados para su uso en India. Además, obliga a los fabricantes a que la aplicación sea visible y accesible desde el primer uso del dispositivo y a que sus funciones no puedan ser ‘deshabilitadas ni restringidas’. Para los móviles ya fabricados o listos para la venta, el Gobierno pide que se haga “el esfuerzo” de distribuirla mediante una actualización de software. Además, las empresas tienen un plazo de 90 días para adecuarse a la directiva y 120 para presentar un informe de cumplimiento.

Sanchar Saathi se presenta como una herramienta de ciberseguridad para el consumidor que permite bloquear y rastrear dispositivos perdidos o robados a través del código IMEI, comprobar cuántas líneas están asociadas a un mismo usuario, verificar la autenticidad de un teléfono o denunciar posibles comunicaciones fraudulentas. La app ya está disponible en la App Store y en Google Play; la novedad es la obligatoriedad de llevarla de serie en todos los nuevos smartphones y su despliegue forzado a los existentes.

Ahí es donde entra el choque con Apple. Según tres fuentes consultadas por Reuters, Apple comunicará al Ejecutivo indio que no cumple este tipo de mandatos en ningún mercado, porque abren la puerta a vulnerabilidades y a un control que choca con el diseño del ecosistema iOS. La compañía no tiene intención de ir a los tribunales ni de protagonizar una gran batalla pública, pero trasladará que no puede seguir la orden en sus términos actuales. Analistas del sector apuntan a que Apple podría intentar un ‘término medio’ consistente en no preinstalar la app, pero sí aceptar algún tipo de aviso o sugerencia al usuario para que la descargue voluntariamente.

La controversia no se limita a Apple. El mandato afecta también a otros fabricantes como Samsung, Xiaomi, Vivo u Oppo, en un país con unos 730 millones de smartphones en circulación y donde el iPhone, con un 9%, apenas representa una pequeña parte del mercado. La oposición y organizaciones de derechos digitales advierten de que una app con este nivel de integración puede convertirse en una herramienta de vigilancia de facto.

El Gobierno defiende lo contrario. El ministro de Telecomunicaciones, Jyotiraditya Scindia, insiste en que el sistema es “voluntario y democrático” y que el usuario puede “eliminarlo fácilmente de su teléfono en cualquier momento”. Pero estas declaraciones chocan con el propio texto de la directiva que exige que las funciones de Sanchar Saathi no se puedan desactivar ni limitar y que la app vaya integrada de forma profunda en los dispositivos.

Internet Freedom Foundation (IFF), una organización india de derechos digitales, alerta de que la medida “convierte cada smartphone vendido en India en un contenedor de software impuesto por el Estado que el usuario no puede rechazar ni controlar”. Para que no pueda desinstalarse ni limitarse, la versión preinstalada necesitaría, según IFF, acceso a nivel de sistema o incluso ‘root’, con privilegios similares a los de las apps del operador o del propio fabricante. Eso erosionaría las barreras que impiden que una aplicación lea datos de otras.

Además, la Fundación recuerda que, aunque hoy Sanchar Saathi se presente como un simple verificador de IMEI y herramienta contra el robo, nada impide que el Gobierno cambie su comportamiento mediante actualizaciones del lado del servidor. Con ese nivel de acceso, la app podría utilizarse para escanear el móvil en busca de aplicaciones ‘prohibidas’, detectar el uso de VPN, correlacionar la actividad de las SIM o analizar registros de SMS en nombre de la lucha contra el fraude.

En el centro de este pulso está, por tanto, algo más que una herramienta antirrobo. Para India, Sanchar Saathi es una pieza de infraestructura digital que quiere convertir en estándar en todos los móviles. Para Apple, es una puerta potencial de entrada al sistema que choca con su discurso y su modelo de negocio basados en el control de la plataforma y la protección de la privacidad del usuario.