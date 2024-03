Cupertino rumorea el desarrollo de un revolucionario MacBook plegable de 20 pulgadas

En los últimos días, Apple ha dado a conocer sus nuevos modelos de MacBook Air de 13 y 15 pulgadas, equipados con el potente chip M3 para ofrecer un rendimiento mejorado, una conexión WiFi más rápida, compatibilidad con dos monitores externos y una impresionante autonomía de 18 horas. Sin embargo, los rumores sugieren que la compañía de Cupertino podría estar preparando un lanzamiento aún más sorprendente: un MacBook plegable de 20 pulgadas.

Según Ming-Chi Kuo, respetado analista de KGI Securities conocido por filtrar las novedades de Apple, este innovador portátil desplegaría su pantalla a una dimensión de 20,3 pulgadas cuando esté completamente abierto, reduciéndose a 10 pulgadas cuando esté plegado. Aunque Apple no ha confirmado oficialmente este proyecto, Kuo ha compartido en una publicación en la red social X que su última encuesta sugiere que el MacBook plegable podría entrar en producción masiva en 2027.

Apple aún no ha proporcionado detalles oficiales sobre las especificaciones

A pesar de la emoción generada por estos rumores, Apple aún no ha proporcionado detalles oficiales sobre las especificaciones y la fecha de lanzamiento de este potencial MacBook plegable. Las fuentes anónimas consultadas por La Razón revelan que, por ahora, la compañía no tiene planes de lanzar una versión plegable de sus iPhones en los próximos años. No obstante, se sugiere que Apple está trabajando en un proyecto para competir con otros dispositivos plegables en el mercado, abordando específicamente preocupaciones sobre durabilidad y la calidad del pliegue del panel.

Mientras tanto, en el ámbito de las tabletas, se ha compartido información sobre un posible iPad con pantalla OLED y dimensiones entre siete y ocho pulgadas. Sin embargo, es esencial recordar que estas filtraciones aún no han sido confirmadas oficialmente y podrían ser solo especulaciones en esta etapa temprana. La espera continúa hasta que Apple decida hacer anuncios oficiales sobre sus próximos lanzamientos y desarrollos.