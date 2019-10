Dderechas, la primera red social para «gente que ama a España»

“100% española, 100% gratis, sin publicad, sin censuras y divertida”, así se define Dderechas.org, la primera plataforma “para gente con ideología de derechas, liberal y que ama a España”.

La flecha del cursor del ratón con los colores de la bandera de nuestro país la delata, esta red social es temática y vertical. Fue creada por un grupo de personas que todavía prefieren mantenerse en el anonimato, aunque “tarde o temprano tendremos que salir”, señala uno de sus gestores y fundadores.

El motivo por el que no revelan su identidad es simple, al anunciarla por algunas de las redes sociales convencionales, como Twitter o Facebook, recibieron insultos e incluso algunas amenazas de muerte. “Este es, precisamente, uno de los motivos de su lanzamiento”, argumenta. En su carta de presentación lo dejan claro:

“Son decenas y decenas las personas que, por ser de ideología de derechas y hacer constar sus valores y criterios, son eliminadas y expulsadas de Facebook, Twitter y YouTube diariamente por hacer lo mismo que los perfiles de izquierdas, sin embargo estos no solamente no son castigados sino que son premiados dejándoles que puedan tener un tono mucho más amenazador, insultante y fabricar falsas noticias. En facebook, por ejemplo, se eliminaron más de 1.700 grupos de ideología de derechas la semana antes de las elecciones nacionales”.

Aseguran que se han cansado de tuits derrotistas del tipo “a lo mejor este es el último” o “no voy a decir esto o lo que pienso porque si no me cierran la cuenta” y por eso buscaron su propio espacio. “Solo se puede acceder a través de una invitación, así podemos conservar el buen rollo si solo entra gente afín”, añade. El registro, por supuesto, es gratuito. Si tu invitación no llega a través de tus contactos siempre puedes solicitarla en su página de acceso o a través de su cuenta de Twitter.