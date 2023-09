El truco del iPhone para que tus contactos sepan que has llegado sano y salvo a tu destino

Los iPhone 15 aún tardarán unos días en estar a la venta, pero hoy llega su avanzadilla con la nueva versión de su sistema operativo, iOS 17. A partir de las 19:00 horas comenzará a estar disponible para los usuarios que tengan un iPhone de la generación XS, lanzada en 2018, o posterior. Los nuevos iPhone 15 vendrán con ya con el sistema operativo actualizado a su última edición.

Entre sus novedades se encuentra una nueva función integrada con la aplicación de mensajería de Apple que automatiza una costumbre tan extendida como es la de dejar saber a personas cercanas, familiares o amigos, cuando se ha llegado a casa u otro destino sin retrasos ni incidencias. Lo habitual es enviar un mensaje o realizar una llamada, Check In informará al o a los contactos que hayas elegido de que todo ha ido según lo previsto y no hay de qué preocuparse.

Lo más interesante es lo que hace Check In cuando el usuario no llega a su destino a la hora prevista. La aplicación envía la información de su ubicación, la ruta que ha seguido hasta allí, el nivel de señal en la zona en que se encuentra el terminal y la carga de batería que tiene. De esta forma, los contactos con los que haya configurado Check In tienen la información necesaria para poder localizarle si es necesario.

Los datos que envía Check In están encriptados y pueden configurarse también cuáles son los que va a enviar el teléfono en caso de que se active una alerta por no estar en casa a la hora prevista. Si el usuario se retrasa por cualquier motivo, Check In esperará 15 minutos antes de pedirle que confirme que todo está bien y no hay ninguna incidencia. Si no hay respuesta, este es uno de los casos en los que Check In alertará a los contactos elegidos, al igual que si el teléfono está fuera de cobertura durante un periodo extendido de tiempo.

Su uso es muy sencillo y solo requiere unos pocos toques desde la nueva aplicación de Mensajes. Debes seguir estos pasos tras actualizar tu iPhone a iOS 17:

Entra en Mensajes .

. Selecciona la conversación en la que quieres usar Check In y pulsa en el signo + a la izquierda del campo de texto.

a la izquierda del campo de texto. En la lista que se despliega, selecciona Check In. Si estás fuera de casa, el iPhone asumirá que ese es tu destino y estimará tu tiempo de llegada según vayas andando o en un vehículo. Si la información no es correcta, podrás cambiarla pulsando en el botón de Editar. Desde aquí puedes cambiar el tiempo de llegada y agregar paradas adicionales, de forma que tus contactos estarán al corriente.

Hay que tener en cuenta que Check In funciona solamente en la plataforma Mensajes, con iPhone y Apple Watch, por lo que un contacto que sea usuario de Android no podrá acceder a esta característica ni recibir notificaciones de Check In.